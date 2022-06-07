Новейший кроссовер Haval Dargo получил «охотничью» версию

Внешне Haval Dargo Hunting Edition можно опознать по пластиковой накладке на решетке радиатора и обвесу. Однако особенности новой версии не ограничиваются лишь дизайнерскими изысками. SUV во «внедорожном» исполнении располагает аж восьмью режимами движения. А еще его укомплектовали системой распознавания лиц — для автоматического применения настроек положения кресла и зеркал.

Любопытно, что заказать автомобиль в версии Hunting можно как для передне-, так и для полноприводной модификации. В первом случае покупатель получает мотор на 169 сил, во втором — на 211. Что же до коробки передач, то здесь без вариатов — семиступенчатый «робот».

Появится ли Haval Dargo Hunting Edition в России, сказать пока сложно, ведь модель еще даже не представлена на нашем рынке. Сейчас дилеры принимают предварительные заказы только на «богатые» полноприводные кроссоверы с двухлитровыми моторами на 192 л. с., однако спустя время китайцы обещают привезти и машины попроще. И, глядишь, однажды в шоу-румах появится и версия Hunting, которая наверняка нашла бы своего покупателя, учитывая любовь россиян ко всему истинно- и псевдовнедорожному.

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