Насколько китайские автомобили дешевле в эксплуатации, чем все остальные иномарки

Некоторые китайские производители, пытаясь привлечь покупателей, делают акцент на том, что в их автомобили можно преспокойно заливать 92-й бензин. Но ощутить реальную выгоду от этого могут лишь те, кто ездит на собственной машине действительно много. Остальным же переход на топливо с более низким октановым числом погоды, что называется, не сделает. К тому же, понятное дело, многое зависит от самого авто — а потому этот пункт довольно сомнительный.

Полисы КАСКО для владельцев китайских автомобилей действительно дешевле. Так, например, страховые компании «Ренессанс» и «Согласие» готовы сегодня «скидывать» аж до 40%. Другой вопрос, что, по словам наших экспертов, «поднебесные» машины «каскуют» только те, кто приобретает их в кредит. А потому: да, бонус, но актуален он не для всех.

А вот что является реальным преимуществом, так это низкая стоимость технического обслуживания. Как рассказал совладелец сети станций техобслуживания «Сити-сервис» Сергей Братищев, стоимость работ и запчастей на «китайцев» сегодня на 40—45% ниже, чем на «корейцев». С чем еще сложно спорить, так это с низкой востребованностью машин из КНР у автоугонщиков. А это в нынешних реалиях действительно важно…

А подробнее об этом можно узнать из онлайн-конференции «МК» и портала «АвтоВзгляд», которая находится здесь.

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