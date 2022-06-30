Россияне бросились скупать LADA Granta без ABS и подушек безопасности

По данным сообщества «Нетипичный АВТОВАЗ», за первую неделю со старта продаж (с 16 по 23 июня) упрощенная LADA Granta нашла 55 покупателей, а за неполную следующую (с 23 по 28 июня) — 211 человек. Получается, если поначалу официальные дилеры реализовывали в среднем по 8 машин в сутки, то теперь объем вырос до 22 единиц — популярность самой дешевой «Гранты» выросла втрое.

Покупателей не смущает отсутствие антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушек безопасности и преднатяжителей ремней. Ведь главное, что автомобиль действительно доступный: в автосалонах просят от 658 300 рублей за четырехдверку с электроусилителем руля, креплениями детских сидений ISOFIX, электрическими стеклоподъемниками передних дверей, центральным замком и аудиоподготовкой.

К слову, за доплату в ближайшем будущем можно будет установить и кондиционер. Только вот серийное производство машин, оснащенных столь важной в жаркое время опцией, начнется не раньше августа.