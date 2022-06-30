Россияне бросились скупать LADA Granta без ABS и подушек безопасности

Фото: LADA
И хотя россияне в большинстве своем относятся к «антикризисной» LADA Granta с недоверием, ее продажи стремительно растут. По крайней мере, в процентном соотношении. В количественном же — результаты, конечно, несерьезные: по состоянию на 28 июня дилеры пристроили 266 машин.
Кристина Извекова

По данным сообщества «Нетипичный АВТОВАЗ», за первую неделю со старта продаж (с 16 по 23 июня) упрощенная LADA Granta нашла 55 покупателей, а за неполную следующую (с 23 по 28 июня) — 211 человек. Получается, если поначалу официальные дилеры реализовывали в среднем по 8 машин в сутки, то теперь объем вырос до 22 единиц — популярность самой дешевой «Гранты» выросла втрое.

Покупателей не смущает отсутствие антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушек безопасности и преднатяжителей ремней. Ведь главное, что автомобиль действительно доступный: в автосалонах просят от 658 300 рублей за четырехдверку с электроусилителем руля, креплениями детских сидений ISOFIX, электрическими стеклоподъемниками передних дверей, центральным замком и аудиоподготовкой.

К слову, за доплату в ближайшем будущем можно будет установить и кондиционер. Только вот серийное производство машин, оснащенных столь важной в жаркое время опцией, начнется не раньше августа.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, кризис, дешевые машины, бюджетные авто, санкции
30 июня 2022
146