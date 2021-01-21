Какие проблемы подкинет электроусилитель руля, если его вовремя не проверить

У ЭУРа действительно множество плюсов, вот автомобильные инженеры за него и ухватились. Кроме скромной массы тут нет многочисленных трубок и шлангов, а благодаря электронному управлению можно внедрять такие полезные системы, как автопарковщик. Но со временем выяснилось, что проблем у «электроруля» не меньше, чем у классических гидравлических систем, а то и куда больше.

Многие автопроизводители указывают, что в машине стоит именно электроусилитель, а на самом деле, установлен электрогидроусилитель. Он представляет собой классический «гидрач», где вместо механического насоса работает электрический. То есть в системе есть жидкость, которая смазывает ее составные элементы, и эту жидкость надо менять каждые 2 года. Если игнорировать рекомендации, то в масле скопятся продукты износа, которые постепенно прикончат дорогой узел.

Серьезная проблема может возникнуть, когда жидкость начинает попадать на электронный блок управления, или появляются неполадки в механической части насоса (поврежденный сальник, требующий замены подшипник). Тогда «баранка» становится тугой, а на панели приборов загорается ошибка. К сожалению, это никак нельзя заметить, так что остается просто ждать, когда узел заявит о себе.