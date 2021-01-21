Какие проблемы подкинет электроусилитель руля, если его вовремя не проверить

У ЭУРа действительно множество плюсов, вот автомобильные инженеры за него и ухватились. Кроме скромной массы тут нет многочисленных трубок и шлангов, а благодаря электронному управлению можно внедрять такие полезные системы, как автопарковщик. Но со временем выяснилось, что проблем у «электроруля» не меньше, чем у классических гидравлических систем, а то и куда больше.
Многие автопроизводители указывают, что в машине стоит именно электроусилитель, а на самом деле, установлен электрогидроусилитель. Он представляет собой классический «гидрач», где вместо механического насоса работает электрический. То есть в системе есть жидкость, которая смазывает ее составные элементы, и эту жидкость надо менять каждые 2 года. Если игнорировать рекомендации, то в масле скопятся продукты износа, которые постепенно прикончат дорогой узел.
Серьезная проблема может возникнуть, когда жидкость начинает попадать на электронный блок управления, или появляются неполадки в механической части насоса (поврежденный сальник, требующий замены подшипник). Тогда «баранка» становится тугой, а на панели приборов загорается ошибка. К сожалению, это никак нельзя заметить, так что остается просто ждать, когда узел заявит о себе.
Если говорить о полноценных электроусилителях, то их разделяют по месту установки электромотора: на рулевой колонке или на рулевой рейке. Второе решение наделяет автомобиль более острой управляемостью, потому его часто используют производители премиальных машин.
Но «низковисящий» над землей ЭУР можно очень легко залить водой. Достаточно просто проехать по глубокой луже. Если влага попадет внутрь механизма, или в электрический разъем, узел может выйти из строя, и «баранка» станет просто железобетонной.
Возможна и медленная смерть узла, когда поврежден или разорван пыльник рейки. Через отверстие начинает просачиваться вода и грязь, вызывая коррозию и износ трущихся поверхностей. Поэтому даже аккуратного водителя рано или поздно будет ждать «сюрприз» под названием «бетонный руль».
Ну а если трещина появилась на крышке блока ЭУРа, это в большинстве случаев означает замену всей рулевой рейки. О замене узла в сборе вам скажет любой официальный дилер, потому как производитель просто не закладывает возможности ее ремонта. Так что придется либо готовить солидную сумму для замены, либо искать неофициальный сервис, где мастера могут попытаться вернуть агрегат к жизни. Но вряд ли вам дадут гарантию на выполненные работы.