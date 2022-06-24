Автодилер, прикрываясь санкциями, не ремонтирует машину по гарантии: что делать?

Сейчас многие дилерские центры объективно оказались в тяжелой экономической ситуации. Некоторые из этих организаций активно пытаются переложить часть своих финансовых проблем на автомобилистов. Вот довольно распространенная схема подобного «развода». С ней сталкиваются некоторые обладатели машин брендов, официально ушедших из России. Например Cadillac, Volvo, Jaguar Land Rover. Когда владелец машины приезжает в российский дилерский центр такого автобренда с технической проблемой, покрываемой гарантией, его, конечно, для начала, принимают с распростертыми объятьями и как положено диагностируют наличие неисправности.
Но дальше автовладельцу рассказывают, что бренд ушел из России, поэтому официальные поставки оригинальных автозапчастей в нашу страну он больше не осуществляет. Поэтому гарантийный ремонт как раньше, мол, произвести не в состоянии. Но техцентр может, так сказать в частном порядке, закупить нужные детали за рубежом и привезти их в Россию. Но поскольку путь этот неофициальный, то и ремонт с использованием полученных таким образом запчастей возможен только за деньги клиента, а не бесплатно в рамках гарантии. По факту, автовладельцу предлагается оплатить в полном объеме гарантийный ремонт своей машины, который еще несколько месяцев назад ему бы провели совершенно бесплатно.
На самом деле, такой «финт ушами», навязываемый дилерским центром, совершенно незаконен. Он прямо противоречит пункту 6 статьи 18 закона «О защите прав потребителей». Без каких либо исключений, связанных с антироссийскими санкциями и прочими экономическими проблемами продавца товара, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Для автомобильной сферы основанием для отказа от гарантийного ремонта может быть лишь случай, если автовладелец требует провести его после ДТП, после попытки самостоятельно починить свою машину или, например, если у авто сломался двигатель из-за использования «левого» бензина, то есть из-за неправильного обслуживания. При всех иных вариантах — будьте любезны отремонтировать бесплатно.
И в случае чего любой суд встанет на сторону автовладельца при неправомерном отказе в бесплатном ремонте по гарантии. Об этом прекрасно осведомлены сотрудники дилерских центров. Поэтому, как только владелец машины вспоминает о законе «О правах потребителей», ему моментально сообщают, что детали, нужные для гарантийного ремонта, достать все-таки невозможно. Мол, иди на все четыре стороны, раз такой умный! Поэтому, чтобы вашу машину отремонтировали по гарантии бесплатно, следует поступать следующим образом. Для начала нужно согласиться на предлагаемую менеджером дилерского центра грабительскую схему.
Да, при этом придется оплатить закупку и доставку деталей в Россию, перечислив требуемую сумму в кассу компании-автодилера. И обязательно сохранить все чеки, накладные, счета, которые взамен вам выдадут. Далее ждем, когда комплектующие физически прибудут в нашу страну. Вам позвонит менеджер компании-дилера и оповестит о этом событии. А вот на этом этапе нужно вспомнить об уже упомянутом выше пункте 6 статьи 18 закона «О защите прав потребителей». И попросить автотехцентр, к примеру, дать вам бумагу с письменным обоснованием отказа в официальном бесплатном гарантийном обслуживании.
Фокус в том, что теперь дилерский центр уже не сможет ссылаться на отсутствие нужных для исполнения гарантийных обязательств деталей! Они уже куплены за счет клиента-автовладельца и уже приехали в Россию! То есть, автомобилист вполне может пойти в суд и добиться гарантийного ремонта — со 100-процентной вероятностью успеха иска. Понимая это, руководство дилерского центра, скрежеща зубами от досады, будет вынуждено провести бесплатный гарантийный ремонт машины (как и должно было изначально!) и вернуть автовладельцу деньги, которые ранее его вынудили внести в кассу компании-автодилера для покупки и доставки необходимых запчастей.