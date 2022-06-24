Автодилер, прикрываясь санкциями, не ремонтирует машину по гарантии: что делать?

Сейчас многие дилерские центры объективно оказались в тяжелой экономической ситуации. Некоторые из этих организаций активно пытаются переложить часть своих финансовых проблем на автомобилистов. Вот довольно распространенная схема подобного «развода». С ней сталкиваются некоторые обладатели машин брендов, официально ушедших из России. Например Cadillac, Volvo, Jaguar Land Rover. Когда владелец машины приезжает в российский дилерский центр такого автобренда с технической проблемой, покрываемой гарантией, его, конечно, для начала, принимают с распростертыми объятьями и как положено диагностируют наличие неисправности.

Но дальше автовладельцу рассказывают, что бренд ушел из России, поэтому официальные поставки оригинальных автозапчастей в нашу страну он больше не осуществляет. Поэтому гарантийный ремонт как раньше, мол, произвести не в состоянии. Но техцентр может, так сказать в частном порядке, закупить нужные детали за рубежом и привезти их в Россию. Но поскольку путь этот неофициальный, то и ремонт с использованием полученных таким образом запчастей возможен только за деньги клиента, а не бесплатно в рамках гарантии. По факту, автовладельцу предлагается оплатить в полном объеме гарантийный ремонт своей машины, который еще несколько месяцев назад ему бы провели совершенно бесплатно.