Льготное автокредитование перезапустят уже в июле

Перезапустить программу льготного автокредитования, в общем-то — не проблема. Ведь еще на прошлой неделе стало известно, что Президент РФ Владимир Путин принял решение выделить на поддержку автопрома 20,7 млрд. рублей, из которых чуть меньше половины как раз и уйдет на скидки обедневшим гражданам.

Другой вопрос, что Минпромторгу нужно практически с нуля проработать детали программы, ведь прежние условия в нынешних реалиях действовать не могут. Во-первых, на рынке почти не осталось машин стоимостью ниже 1,5 млн. рублей. Во-вторых, большинство отечественных заводов заморожено, а российское производство также являлось обязательным условием.

Получается, что модели, подпадающие под старые правила, можно пересчитать по пальцам. Но даже на них стимулировать спрос сложно: граждане, быть может, и так их покупали бы, но из-за дефицита комплектующих машин просто нет. А если правила скорректировать — в частности, ощутимо поднять максимальную стоимость — то бюджет исчерпается раньше, чем все об этой программе узнают.

В общем, Минпромторгу предстоит огромная и непростая работа — вряд ли ее проделают за пару недель. А потому относиться всерьез к обещаниям г-на Мантурова не стоит.