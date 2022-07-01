Новые гигантские штрафы, будущее УАЗа и господство «китайцев»: итоги недели

Пожалуй, самой горячей новостью российского автопрома на минувшей неделе стало известие о том, что Вадим Швецов избавился от контрольного пакета акций холдинга «Соллерс Авто» (УАЗ, ЗМЗ, совместные предприятия с Ford, Mazda и Isuzu). Он передал его четырем топ-менеджерам «Соллерс Груп» — сделка оценивается в 4,5 млрд. рублей. Похоже, дела у отечественного автостроителя идут совсем плохо. Так что ожидать в обозримом будущем крутых внедорожников не стоит. Как не стоит надеятся и на то, что УАЗики сохранят импортные АКП и антиблокировочную систему тормозов (ABS).
А пока одни катятся вниз, другие уверенно покоряют новые вершины. К примеру, китайцы, которые усиленно трудятся над новыми технологиями. Так, компания Great Wall сосредоточилась на инновациях в сфере альтернативных источников энергии — только в этом году концерн получил 1300 патентов. Не отстает и Geely. Эти китайцы заявили о своем намерении стать лидерами «зеленого» сегмента. Если точнее — к 2025 году они планируют на четверть сократить выбросы углерода автомобилями, а к 2042-му — достичь полной углеродной нейтральности.
Не обошлось на уходящей неделе и без новостей социальных. Депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за выброшенный из машины мусор. А еще доработали проект, усиливающий наказания для водителей-лишенцев.
Поступило и несколько любопытных инициатив, которые пока в Госдуму не внесены. Речь об отмене транспортного налога для покупателей отечественных автомобилей и поправках в КоАП, отменяющих штрафы за несерьезные проступки и ужесточающих наказания за грубые нарушения.
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