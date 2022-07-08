Эксперты назвали примерные сроки создания чисто российского автомобиля

Выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», директор Передовой инженерной школы Московского Политеха Пабло Итурралде, подчеркнул, что в России есть сильные инженеры, способные воплощать в жизнь даже такие смелые идеи, как создание с нуля автомобиля в сжатые сроки. Другой вопрос, что им нужны ресурсы и соответствующая мотивация.
— Я работаю с молодежью, она талантливая. Но чтобы творить, ты должен быть спокоен, ты должен получать хорошую оплату, — сказал г-н Итурралде.
Он также отметил, что будущее отечественного автопрома зависит не столько от специалистов, сколько от Правительства. Если власти решат, что развивать отрасль, создавая свои продукты, действительно необходимо, и поддержат предприятия не только словом, но и делом, то отечественная платформа и, как следствие, чисто российский автомобиль не заставят себя долго ждать.
Тем временем автомобильный журналист Александр Пикуленко считает, что нам не нужно «изобретать велосипед», учитывая, что в распоряжении российских автостроителей есть аж три современные платформы: та, что используется в производстве машин Aurus, разработанная АВТОВАЗом «тележка» LADA B/C, а также база B0, выкупленная тольяттинцами у альянса Renault-Nissan.
— Вот на этих платформах молодые горячие ребята… Тем более, что сейчас мы стали владельцами автомобильных заводов: и волжского, и московского. И теперь за бюджетные деньги мы вполне можем позволить себе делать все, что хотим. Главное — чтобы не оскудевала рука бюджеты дающего, — пояснил Александр Пикуленко.
Эксперт предполагает, что на создание собственного продукта уйдет не меньше восьми лет. Если ничего не изменится, если правительство не предпримет серьезных действий, то автомобиль с высокой степенью локализации, построенный, например, на той же платформе B0, мы увидим не раньше 2030 — 2035 года.
А более подробно об этом и многом другом — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» — здесь.