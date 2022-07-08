Эксперты назвали примерные сроки создания чисто российского автомобиля

Выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», директор Передовой инженерной школы Московского Политеха Пабло Итурралде, подчеркнул, что в России есть сильные инженеры, способные воплощать в жизнь даже такие смелые идеи, как создание с нуля автомобиля в сжатые сроки. Другой вопрос, что им нужны ресурсы и соответствующая мотивация.

— Я работаю с молодежью, она талантливая. Но чтобы творить, ты должен быть спокоен, ты должен получать хорошую оплату, — сказал г-н Итурралде.

Он также отметил, что будущее отечественного автопрома зависит не столько от специалистов, сколько от Правительства. Если власти решат, что развивать отрасль, создавая свои продукты, действительно необходимо, и поддержат предприятия не только словом, но и делом, то отечественная платформа и, как следствие, чисто российский автомобиль не заставят себя долго ждать.