Гримасы автопрома: дилетанты против системы

По большому счету, с рождением НАМИ−1 конструкции Константина Шарапова, взявшего за основу идею Ганса Ледвинки, соседский забор, колеса и мотор, собрав это в автомобиль, простотой приближенный к обеденному столу.

Купленный под ключ завод Генри Форда по выпуску ГАЗ-А и ГАЗ-АА вернул ситуацию в министерское русло, превратив азартное изобретательство в государственную задачу. С той поры автопром стал мрачным и ответственным делом, с привлеченными комиссарами, как, скажем, Иван Лихачев и партийными номенклатурщиками, как, например, кандидат в члены ЦК КПСС Евгений Браков.

Но дожидаться очереди на автомобиль в СССР было невыносимо, а инженеров страна выпускала тысячами, поэтому возникла еще более устойчивая альтернатива государственному автопрому, оформившись в конце советского периода в телепрограмму «Это вы можете».