Нижнее белье вместо машин, генеральские игры с LADA Granta и будущее АВТОВАЗа: итоги недели

А пока глава ГИБДД тестирует упрощенную «Ладу», его подчиненные отлавливают злостных нарушителей. С начала года гаишники выписали более 78 000 штрафов за пренебрежение правилами установки регистрационных знаков. Из них — почти 70 000 за управление авто с нечитаемыми и грязными госномерами. И это, несмотря на указание генерала Черникова перестать наказывать водителей за мелкие правонарушения…

Но есть и хорошие новости! Например, о том, что в России приостановился рост цен на новые автомобили: за первые недели июля только два автопроизводителя переписали свои прайсы — JAC и Kia. Или как вам понравится известие о том, что ГАЗ подал заявление на регистрацию товарных знаков «Чайка», «Волга−21» и «Победа», под которыми планирует выпускать канцелярию, амулеты, мачете, игрушки, пиво и даже нижнее белье?

А более подробнее о главных событиях уходящей недели смотрите в нашем видеообзоре.