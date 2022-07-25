Тех, кто не пересядет на электромобили, ждут «золотые» запчасти и бензин

Другой вопрос, что перевести на электротягу весь автопарк страны невозможно. Ведь даже если не брать в расчет личные предпочтения граждан (найдутся те, кто ни за что не откажется от ДВС), останутся автомобили спасательных и военных служб, неспособных перейти на «батарейки» в силу специфики целевого назначения. Такие машины всегда должны быть наготове — промедления из-за разрядившихся аккумуляторов неприемлемы.

— И если мы оставляем большую часть инфраструктуры для ДВС, то мы должны сохранить и снабжение топливом, горюче-смазочными материалами, всем тем, что необходимо для обслуживания обычных автомобилей. Но когда таких обычных машин станет в 10 раз меньше, то цена на все расходные материалы, на то же топливо очень сильно возрастут, — сказал обозреватель портала «Дром» Сергей Цыганов, выступивший на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд».

Следовательно, массовая электрификация сулит множество проблем не только тем, кто рискнет обзавестись электрическими игрушками, к которым наша страна еще не готова, но и всем остальным. А подробнее о «зеленых» перспективах — в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», ее можно посмотреть здесь.