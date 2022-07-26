Какие автомобили будут выпускать в России на брошенных иностранцами заводах

В мае свой автозавод в Москве оставила компания Renault, теперь же подошла очередь нижегородской площадки Volkswagen. Вольфсбургцы приняли решение освободить помещения, хотя дальнейшая судьба мощностей пока не ясна. И этим, вероятно, эпопея с брошенными предприятиями не закончится: до сих пор отмалчиваются Peugeot, Citroёn, Opel, FIAT), японцы и корейцы. Хотя они, вроде как, уходить не собирались.

Как бы то ни было, а освободившимся площадкам нужно оперативно найти применение — в этом заинтересованы и власти, и бизнес, и простые работяги, трудившиеся на предприятиях. Но, похоже, план у правительства уже есть. По мнению экспертов, принявших участие в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», на оставленных автозаводах могут наладить сборку электромобилей, которые так активно продвигаются чиновниками.