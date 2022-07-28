Haval запатентовал в России внешность нового купеобразного кроссовера H6S

Haval H6S, дебютировавший у себя на Родине в прошлом году, представляет собой купеобразную модификацию кроссовера H6. Но одной лишь нисходящей линией крыши список особенностей «модной» версии не ограничивается: она также может похвастать аэродинамическим обвесом и расширенным списком оснащения. Разумеется, и цена «шестерки» в S-исполнении выше: в Китае — на 10%.

Что же до силовых агрегатов, то в Поднебесной покупатели могут выбирать между двухлитровым турбомотором на 218 л. с. и гибридной силовой установкой, развивающей 243 сил. В последнем случае, как заявляет производитель, кроссовер расходует всего 4,9 л топлива на 100 км в смешанном цикле.

Haval H6 текущего, третьего поколения в России не продается, а потому крайне маловероятно, что мы увидим в шоу-румах запатентованный H6S. Да и представители Haval о своих планах по выводу купеобразного SUV не заявляли. Впрочем, чем черт не шутит…

Зато, возможно, до нас рано или поздно доберется «Крутая собака» — новый кроссовер Haval KuGou, презентованный на днях в Китае. Более подробно узнать о нем можно здесь.