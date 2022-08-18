Китайцы рассекретили интерьер нового GAC GN8

Пассажиры второго ряда смогут оценить «капитанские» кресла, сенсорные регулировки всего и вся, а также откидной «телевизор». Впрочем, немного странно, что экран для задних седоков предусмотрен лишь один — GAC ведь позиционирует M8/GN8 как истинно премиальную модель. С другой стороны, есть вероятность, что количество дисплеев будет зависеть от исполнения.

О комплектациях и модификациях мы узнаем позже, ближе к премьере. Пока известно лишь то, что новый M8/GN8 предложит покупателям, помимо прочего, гибридные силовые установки.

Напомним, что сегодня GAC GN8 предлагается в России в одной-единственной модификации — с 2,0-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатым «автоматом» от Aisin. Зато комплектаций целых три: за базовую Luxe дилеры просят от 3 399 000 рублей, а за топовую Premium — от 4 199 000 целковых.

Приедет ли к нам следующее поколение GN8? Говорить об этом преждевременно, но шансы велики. Правда, скорее всего, поклонникам минивэнов придется подождать — GAC привозит к нам свои новинки с большой задержкой.