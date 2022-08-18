Китайцы рассекретили интерьер нового GAC GN8

Снимки внешнего вида GAC M8/GN8 публиковались и раньше. Благодаря шпионским фотографиям мы узнали, что минивэн преобразится кардинально: станет куда более современным, стильным и даже агрессивным. Если не обращать внимания на шильдик, то можно и вовсе предположить, что перед нами не «китаец», а очередное творение «Лексуса» — уж очень похожа радиаторная решетка.
Теперь же в Сеть просочились снимки интерьера: их качество оставляет желать лучшего, но кое-что рассмотреть можно. Например, «планшет» цифровой приборки, большой экран информационно-развлекательного комплекса, иное рулевое колесо. Селектор коробки передач, судя по всему, переместится в более привычное место, на центральный тоннель. Явно станет меньше физических клавиш — очевидно, управление системами будет осуществляться в основном через мультимедийку.
Пассажиры второго ряда смогут оценить «капитанские» кресла, сенсорные регулировки всего и вся, а также откидной «телевизор». Впрочем, немного странно, что экран для задних седоков предусмотрен лишь один — GAC ведь позиционирует M8/GN8 как истинно премиальную модель. С другой стороны, есть вероятность, что количество дисплеев будет зависеть от исполнения.
О комплектациях и модификациях мы узнаем позже, ближе к премьере. Пока известно лишь то, что новый M8/GN8 предложит покупателям, помимо прочего, гибридные силовые установки.
Напомним, что сегодня GAC GN8 предлагается в России в одной-единственной модификации — с 2,0-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатым «автоматом» от Aisin. Зато комплектаций целых три: за базовую Luxe дилеры просят от 3 399 000 рублей, а за топовую Premium — от 4 199 000 целковых.
Приедет ли к нам следующее поколение GN8? Говорить об этом преждевременно, но шансы велики. Правда, скорее всего, поклонникам минивэнов придется подождать — GAC привозит к нам свои новинки с большой задержкой.