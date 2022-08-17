Четверть россиян купит новый китайский автомобиль вместо подержанного «европейца»

Главный вопрос, который задавали участникам исследования, звучал так: «Готовы ли вы рассматривать к покупке новые автомобили китайских брендов наравне с автомобилями с пробегом европейских марок?» Большинство респондентов — а именно 52% — ответило отрицательно, «проголосовав» за подержанных «европейцев». Однако и у «поднебесных» машин нашлось немало сторонников: за них «выступило» аж 25% опрошенных.

Среди ключевых преимуществ новых китайских автомобилей участники исследования называли бюджетность (57%), доступность запчастей (50%) и широкий выбор моделей (33%). При этом больше всего опасений у россиян вызывают низкое качество сборки машин made in China (33%) и материалов отделки (28%), а также потенциальные сложности при дальнейшей перепродаже на вторичном рынке (26%).