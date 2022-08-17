Четверть россиян купит новый китайский автомобиль вместо подержанного «европейца»

Главный вопрос, который задавали участникам исследования, звучал так: «Готовы ли вы рассматривать к покупке новые автомобили китайских брендов наравне с автомобилями с пробегом европейских марок?» Большинство респондентов — а именно 52% — ответило отрицательно, «проголосовав» за подержанных «европейцев». Однако и у «поднебесных» машин нашлось немало сторонников: за них «выступило» аж 25% опрошенных.
Среди ключевых преимуществ новых китайских автомобилей участники исследования называли бюджетность (57%), доступность запчастей (50%) и широкий выбор моделей (33%). При этом больше всего опасений у россиян вызывают низкое качество сборки машин made in China (33%) и материалов отделки (28%), а также потенциальные сложности при дальнейшей перепродаже на вторичном рынке (26%).
Что же до подержанных «европейцев», то в них наши сограждане ценят надежность (52%), безопасность (39%), широкий выбор на рынке (30%) и высокую ликвидность (30%). А вот в список недостатков большинство россиян вносит дорогостоящий ремонт (59%), «кусачую» стоимость самих автомобилей (37%) и непрозрачную историю владения (30%), следует из результатов исследования «Авито Авто».
Кстати сказать, у участников опроса также поинтересовались, какие опции для них играют наиболее и наименее важную роль. Так, необходимыми россияне называют подушки безопасности (60%), кондиционер (52%) или климат-контроль (36%), «зимний пакет» — обогревы сидений, руля, стекол (35%). А почти бесполезными — систему автоматической парковки (10%), адаптивные фары (10%), бесключевой доступ (9%), тревожную кнопку ЭРА-ГЛОНАСС (9%) и вентиляцию кресел (8%).
Остается лишь добавить, что в опросе приняли участие более 6000 автомобилистов из разных регионов России.