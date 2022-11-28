В России стартовали продажи китайского кроссовера Skywell ET5

Во время презентации кроссовера ET5 представители Skywell заявили, что до конца 2022 года марка откроет в России порядка 20 дилерских центров — контракты на тот момент уже были подписаны, оставалось лишь провести брендирование салонов. Увы, к старту продаж работы по подготовке помещений завершить не успели, а потому пока приобрести машину можно только на официальном сайте производителя.
А как же ее получить? Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в PR-службе российского подразделения Skywell, три автомобиля в максимальной комплектации уже ждут покупателей в столичном шоу-руме марки — на них можно уехать в любой момент. Второй вариант — забронировать кроссовер на сайте и дождаться открытия какого-либо дилера: все они должны приступить к работе до конца декабря.
Напомним, что Skywell ET5 располагает 204-сильным электромотором и тяговой батареей на 72 кВт/ч. Максимальная дальность хода на одном заряде аккумулятора — 520 км.
Покупателям предлагается 2 комплектации. За версию Comfort со светодиодной оптикой, бесконтактным доступом в салон, камерой заднего вида и парктрониками по кругу, цифровой «приборкой», мультимедиа-системой с тачскрином на 12,8 дюйма и прочими «плюшками» дистрибьютор просит 4 480 000 рублей.
Что же до исполнения Luxury, которое может похвастать лазерными фарами, адаптивным «круизом», мониторингом рядности движения, контролем дорожных знаков, беспроводной зарядкой для смартфона, а также пакетом «режимов работы автомобиля» с интригующими названиями «Пикник», «Вечеринка» и «Релакс», то за него придется отдать уже как минимум 4 980 000 целковых.