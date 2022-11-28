В России стартовали продажи китайского кроссовера Skywell ET5

Во время презентации кроссовера ET5 представители Skywell заявили, что до конца 2022 года марка откроет в России порядка 20 дилерских центров — контракты на тот момент уже были подписаны, оставалось лишь провести брендирование салонов. Увы, к старту продаж работы по подготовке помещений завершить не успели, а потому пока приобрести машину можно только на официальном сайте производителя.

А как же ее получить? Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в PR-службе российского подразделения Skywell, три автомобиля в максимальной комплектации уже ждут покупателей в столичном шоу-руме марки — на них можно уехать в любой момент. Второй вариант — забронировать кроссовер на сайте и дождаться открытия какого-либо дилера: все они должны приступить к работе до конца декабря.