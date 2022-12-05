Доля китайских автомобилей в России превысила по итогам ноября 30%

В пользу автомобилей LADA в прошлом месяце сделали выбор 21 107 человек — результаты АВТОВАЗа подросли на 1,1%, если проводить параллель с минувшим годом. Вторую строчку в рейтинге самых популярных производителей заняла Chery: дилеры выдали 5537 кроссоверов, что на 84,3% больше, чем в ноябре 2021-го. Третьим стал Haval — 4467 машин и рост на 13,9%. Четвертое и пятое места — за Geely (3351 ед., +42,8%) и Kia (3251 ед., −72,5%).

По данным агентства «Автостат», наибольший рост продемонстрировала марка Exeed (премиальный суббренд Chery) — ей удалось увеличить продажи аж на 338,4%. Правда, в количественном выражении это выглядит не так впечатляюще: 1609 авто в ноябре 2022-го против 367 в ноябре 2021-го. Что же до самого громкого падения месяца, то оно случилось у BMW: 278 реализованные машины против 3549.

Если смотреть по моделям, то наибольшим спросом у россиян пользовались упрощенные авто семейства LADA Granta — они разлетелись тиражом в 12 780 экземпляров (+119,9%). «Серебро» — у LADA Niva Travel (3308 ед., +76,5%), «бронза» — у Chery Tiggo 7 Pro (3192 ед., +220,5%). Замыкают первую пятерку LADA Niva Legend (2824 ед., +141,4%) и Haval Jolion (2166 ед., +34,3%). В лидерской десятке также оказались Geely Coolray, LADA Vesta, Chery Tiggo 4, Haval F7 и Geely Atlas Pro.