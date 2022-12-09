Больше цветов и «лошадей»: японцы обновили Mazda6

Mazda Atenza — именно такое название носит в Японии и Китае Mazda6 — отмечает 20-летний юбилей. В честь этого события автостроитель «выкатил» не только рестайлинговую версию, но и особое исполнение 20th Anniversary Edition. Отличительные черты «праздничных» седанов и универсалов — радиаторная решетка с большим количеством хрома, 19-дюмовые колесные диски с эффектом отзеркаливания и, разумеется, специальные шильдики.

Что же касается обновления (к слову, уже третьего для третьего же поколения), то оно главным образом затронуло 2,2-литровый «турбодизель» Skyactiv-D: отныне этот движок выдает не 190, а 200 сил — спасибо новому софту. Кроме того, японцы перенастроили усилитель руля и педаль акселератора, которая стала более отзывчивой, а также добавили в список оснащения ассистента движения в пробках и по трассе. И на этом список технических новшеств, по сути, заканчивается.

Опознать рестайлинговые Mazda6 внешне можно разве что по новым цветам окраски кузова — белому «перламутру» и золотистому «металлику». Хотя и их японские водители увидят на дорогах не скоро: посвежевшие машины поступят в шоу-румы местных дилеров не раньше будущей весны. Но заказы уже принимаются: стартовая цена — 2 962 300 иен (1 370 000 рублей по текущему курсу).

Велика вероятность, что оценить обновленную Mazda6 сможем и мы — даже несмотря на то, что марка окончательно простилась с Россией. В стране процветает параллельный импорт: у дилеров и частных торговцев уже можно найти текущую Atenza, а значит, скорее всего, в следующем году они притащат и рестайлинговую.