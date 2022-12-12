Корейцы сертифицировали в России Hyundai Ioniq 5

Слухи о том, что российскую линейку Hyundai пополнит Ioniq 5, появились еще в 2020-м году. В 2021-м представители бренда эту информацию подтвердили, но подчеркнули, что в «свободную» продажу «батарейный» хетчбэк не поступит — якобы он будет доступен лишь по подписке. Так или иначе, новинку ждали в 2022-м, но случилось то, что случилось, и корейцам пришлось скорректировать свои планы.

Тем не менее, ОТТС они получили. Согласно документу, Ioniq 5, ориентированный на Россию, располагает двумя электромоторами суммарной отдачей в 306 л. с. и 605 Нм крутящего момента. Полноприводный хетчбэк разгоняется до первой сотни всего за 5,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 185 км/ч. Что же касается дальности хода на одном заряде 72,6-киловатт-часных батарей, то это 430—460 км.

Вероятнее всего, в обозримом будущем официально Ioniq 5 в Россию не приедет, ведь Hyundai, как и родственная Kia, заняла выжидающую позицию: производство на паузе, поставки заморожены, дилеры распродают остатки машин. Окончательное прощание со страной — вопрос времени. Впрочем, те, кому приглянулся модный электрический хетчбэк, вполне могут им обзавестись: эту модель уже предлагают несколько дилеров, работающих по схеме параллельного импорта.