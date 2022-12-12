Nissan X-Trail четвертого поколения приехал в Россию

Любопытно, что дилеры, работающие по схеме «серого» импорта, предлагают Nissan X-Trail из Америки, где он носит название Rogue. История заокеанской модели развивалась несколько иначе, чем «нашей» (например, в Штатах текущее поколение считается третьим, и оно дебютировало еще в 2020 году). Но факт остается фактом: новенький X-Trail — как с пробегом, так и без него — доступен для заказа.

На одном из крупнейших сайтов объявлений появилось сразу три предложения от автодилеров из разных регионов России и СНГ. Все кроссоверы укомплектованы 181-сильным 2,5-литровым мотором и бесступенчатой трансмиссией. Две машины, выпущенные в 2020 году, располагают системой полного привода, одна — та, что сошла с конвейера в 2021-м — переднего.

Самый доступный вариант — Nissan Rogue с пробегом в 20 000 км: за него просят 2 800 000 рублей. Чуть дороже обойдется почти новый кроссовер, на одометре которого значится всего 500 км — в 2 950 000 целковых. В чем подвох? Быть может, в окрашенном капоте и переднем бампере, о чем сказано в объявлении. А вот за машину в максимально возможном исполнении — с кучей опций и небольшим пробегом в 7200 км — продавец просит 3 450 000.