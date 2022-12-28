Зачем японцы за большие деньги скупают российские автомобили, наплевав на санкции

О, сколько нам открытий чудных готовит каждый новый прожитый день. Бывает, что эти открытия вводят в такой ступор, от которого не может предохранить даже опыт, сын ошибок трудных. Но самое забавное, что виновником подобного рода изумления становится, как правило, неутомимый российский гений, парадоксов друг.

В свете перманентного ужесточения санкций, вводимых на все аспекты жизни граждан России, некая компания Le Parnass как ни в чем не бывало провожает продавать русские автомобили за границу. И ведь не куда-нибудь в забытое богом Бурунди, а в самую что ни на есть Мекку автомобильной промышленности — Японию. При этом покупателям из Страны восходящего солнца предлагается товар весьма специфический — не всякие там переделки западных моделей, какового добра у них самих навалом, и гораздо лучшего качества.

Нет, им подавай исконно российские поделки, к которым если и приложили руку зарубежные инженеры, то самую малость. На дальний восток едут «Нива Трэвел», УАЗ «Хантер» и даже широко известная в узких кругах «Буханка», на которую без слез и взглянуть-то нельзя. Да, кстати, пусть маркетологи АВТОВАЗа и УАЗа извинят меня за наглость, с которой я осмелился писать названия их чудо-машин кириллицей, единодушно отвергнутой нашим автопромом. Другими словами, японцы целенаправленно идут за кондовыми, некомфортабельными, небезопасными автомобилями из отмирающего класса настоящих внедорожников. Интересно, где они ищут для них подходящие буераки? Не на склонах же Фудзиямы, в самом деле.