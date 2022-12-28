Зачем японцы за большие деньги скупают российские автомобили, наплевав на санкции

О, сколько нам открытий чудных готовит каждый новый прожитый день. Бывает, что эти открытия вводят в такой ступор, от которого не может предохранить даже опыт, сын ошибок трудных. Но самое забавное, что виновником подобного рода изумления становится, как правило, неутомимый российский гений, парадоксов друг.
В свете перманентного ужесточения санкций, вводимых на все аспекты жизни граждан России, некая компания Le Parnass как ни в чем не бывало провожает продавать русские автомобили за границу. И ведь не куда-нибудь в забытое богом Бурунди, а в самую что ни на есть Мекку автомобильной промышленности — Японию. При этом покупателям из Страны восходящего солнца предлагается товар весьма специфический — не всякие там переделки западных моделей, какового добра у них самих навалом, и гораздо лучшего качества.
Нет, им подавай исконно российские поделки, к которым если и приложили руку зарубежные инженеры, то самую малость. На дальний восток едут «Нива Трэвел», УАЗ «Хантер» и даже широко известная в узких кругах «Буханка», на которую без слез и взглянуть-то нельзя. Да, кстати, пусть маркетологи АВТОВАЗа и УАЗа извинят меня за наглость, с которой я осмелился писать названия их чудо-машин кириллицей, единодушно отвергнутой нашим автопромом. Другими словами, японцы целенаправленно идут за кондовыми, некомфортабельными, небезопасными автомобилями из отмирающего класса настоящих внедорожников. Интересно, где они ищут для них подходящие буераки? Не на склонах же Фудзиямы, в самом деле.
Любовь к динозаврам мирового автопрома, неожиданно проявившаяся у островитян, оказалась настолько сильна, что ей не стали помехой никакие санкции, хотя 18 июля текущего года в их стране был введен строгий запрет на прямой ввоз товаров с территории России. Однако поток «Нив», «Хантеров» и «Буханок» не прекратился. «Мы не можем отказаться от Лад и УАЗов», — отважно заявили в компании Le Parnass и повезли в Японию те же самые модели, но собранные в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром» методом крупноузловой сборки.
Японцы так подсели на русскую автоэкзотику, что готовы отваливать за нее бешеные деньги. Цена «Буханки» стартует от от 3,9 млн. йен, «Хантера» — от 3,7 млн. иен. Это примерно в два раза дороже, чем автомобили стоят в России. Причем, выложив такую сумму, покупатели получают небогатую комплектацию с кондиционером, мультимедийной системой, камерой заднего вида, электростеклоподъемниками, обогревом сидений и лобового стекла, 16-дюймовыми дисками из легкого сплава, парой подушек безопасности, АБС и почему-то шноркелем. Умом этого не понять, в это можно только верить — ведь за 3,6 млн, иен вполне можно приобрести Toyota Land Cruiser Prado, который больше, безопаснее, мощнее и гораздо лучше оснащен.
На поверхности лежит лишь одно объяснение таких явных психологических странностей — некоторые люди там, в Японии, уж очень хотят отличаться от остальных, и ради этого готовы идти на неоправданные жертвы, обрекая себя на езду в автомобилях, по отсутствию какой-либо эргономики способных поспорить с легендарным «Дефендером». Однако не всех устраивает столь простое толкование.
Кое-кто считает, что дело в излишней доверчивости: «Хотел бы я заполучить контакты всех этих потенциальных покупателей из Японии. Могу предложить им несколько мостов, горные курорты во Флориде, а также карбюраторы, с которыми автомобили расходуют 2 л бензина на 100 км. Все подробности можно получить, обратившись в мой нигерийской офис».
Кстати или некстати, но мне вспомнилась старая байка еще из советских времен о том, что японцы покупают наши машины и тут же отправляют их на переплавку, так как испытывают огромную нехватку стали.