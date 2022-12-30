Самый большой кроссовер Audi добрался до России

Audi Q6 дебютировал в Поднебесной минувшим летом. Кроссовер построен на той же модульной платформе, что лежит в основе хорошо знакомого нам Volkswagen Teramont — у него тот же несущий каркас кузова, шасси и агрегаты. Что же касается габаритов, то длина «ку шестого» — 5099 мм (на 36 мм больше чем у Q7, который прежде носил звание самого крупного SUV марки), ширина — 2014 мм, высота — 1784 мм.

В моторную гамму Audi Q6 входят бензиновые турбомоторы мощностью от 231 до 299 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный. Те автомобили, которые предлагает один петербургский дилер, оснащены двухлитровым движком на 265 сил (модификация 45 TFSI quattro). Он разгоняет кроссовер до первой сотни за 7,6 секунды.

Сколько же стоит самый большой SUV от Audi? 10 150 000 рублей. За эти деньги покупатель получит трехрядную машину, укомплектованную восьмью подушками безопасности, 20-дюймовыми «колесами», рейлингами, продвинутой мультимедийкой с голосовым управлением, адаптивной подвеской, кожаным салоном и массой электронных ассистентов водителя.