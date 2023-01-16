Автомобили Chery получат новый сверхэкономичный двигатель

Пока о новом моторе известно не так много. Китайцы в подробности не вдаются — характеристики рассекретят ближе к запуску серийного производства, запланированного на второй квартал 2023 года. Но кое-что они все же рассказали. В частности, о том, что двигатель работает по циклу Миллера, располагает двухточечным впрыском топлива, двойным термостатом и прочими «передовыми» технологиями.

Если сравнивать новый агрегат с мотором второго поколения, то он на 30% легче и на 12% экономичнее. Кроме того, его крутящий момент на низких и средних оборотах на 10% выше.

Пока наверняка неизвестно, какие именно модели Chery получат новый двигатель. Но, например, китайские СМИ предполагают, что он адресован гибридам.

Что же касается России, то, как сообщает пресс-служба бренда, до нас машины с мотором G4G15 доберутся в 2024 году. Все сходится: китайцы как раз обещали привезти авто с гибридной силовой установкой до конца этого года. Так что, вероятно, сначала мы увидим кроссовер с актуальным двигателем, а позже — с новым.