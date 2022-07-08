Спасут ли российский авторынок упрощенные модели

— Останется где-то порядка 1 млн. неудовлетворенного спроса. То, что сейчас поступает на рынок, оно, конечно, похоже на автомобили, но это, скорее, самобеглые коляски. Те же «ощипанные» LADA — губители русского народа в прямом смысле слова. Когда на машине убирают системы безопасности… То есть то, к чему шли 30 лет, мы как-то очень быстро побежали обратно. Поэтому я не думаю, что эти машины будут нужны, — сказал автомобильный журналист Александр Пикуленко, выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд».

Если взглянуть на результаты продаж той же упрощенной LADA Granta, то можно увидеть, что ее все же приобретают. Так, например, за первые десять дней с момента вывода новой версии на рынок она нашла 266 покупателей. А потому можно предположить, что спрос на «антикризисные» машины все же будет. Другой вопрос, что вряд ли «урезанные» автомобили начнут разлетаться внушительными тиражами, а значит, и рынок им никак не спасти.