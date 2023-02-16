Придется пахать на «китайцах»: в Россию везут тысячи тракторов из КНР

Сельское хозяйство — один из краеугольных камней любой экономики. Можно создать сколько угодно «Силиконовых долин», однако без хлеба любой стартап быстро загнется. Осознавая эту вековую истину, введенные против России рестрикции имени 24 февраля были предельно точечно нацелены на сельскохозяйственный сектор.
Так, легендарная американская компания John Deere — это которая «по полям, по полям зеленый трактор едет к нам» — повесила замок на склады и амбары, «сделав ручкой» России еще агрессивнее, чем Renault. Доверившиеся ей фермеры остались у разбитого корыта: заказанная техника не поставлена, а та, что уже куплена — не готова к сезону. Не секрет, что трактор нужно не только купить, но и содержать. Именно в обслуживании и ремонте заключается ключевая роль дистрибьютора, который клиенту гарантирует: немалые заплаченные деньги аукнутся стабильной работой и высоким доходом.
Это бизнес, где у любого приобретения есть вполне себе конкретная арифметика, а не эмоциональное пристрастие к цветовой палитре. Впрочем, с подобным столкнулись все аграрии, что инвестировали в покупку импортного оборудования. Половину отечественного рынка тракторов занимает МТЗ — родимая «Беларусь» и сотоварищи — а вот оставшиеся 50% — чистый импорт. А все импортеры внезапно получили «черную метку». Отечественный рынок потребляет 24 000 тракторов в год, так что минимум 12 000 единиц техники не досчитались. Но урожай-то собран, и какой: всему миру на зависть!
Труженику села можно и нужно ставить памятник — его руками, не благодаря, а вопреки, были достигнуты такие показатели. Но одного желания и трудолюбия недостаточно — нужна техника. Из четырех крупнейших российских импортеров сдюжил только один — AGKO RM: совместное американо-российское предприятие, созданное на паритетных началах заокеанской AGKO, одним из мировых лидеров в производстве с/х техники, и «Группой ГАЗ», в представлении не нуждающейся.
Новый Свет в российском бизнесе мгновенно «разочаровался», поэтому тянуть лямку и выполнять заключенные договора с «того самого дня» пришлось в одни руки. Одних только запчастей в год требуется более 100 000, так что рукава пришлось засучить сразу. Впрочем, с задачей справились. «Агко Машинери» отныне называется Optitech Agro, сохраняет за собой все обязательства — звучит особенно духоподъемно и мужественно по нынешним-то временам — и продолжит обслуживание ранее поставленной техники Fendt, Massey Ferguson и Valtra, оставаясь единственным эксклюзивным представителем брендов в России.
Однако вопрос имеется: а новое-то оборудование где брать? Для понимания: гарантия на трактор — 1500 мото/часов или 12 месяцев. Проще говоря, стабильную работу в полях даст только свежая и обслуженная техника, там ремонтировать и перебирать просто некогда. Особенно — в сезон, когда нужно работать оперативно. Замещать «обиженных партнеров» предстоит уже по традиции китайцам: в России представлен тракторный бренд Hanwo.
Это крупный производитель, заводские мощности которого позволяют выпускать до 50 000 единиц продукции в год. Российские потребности будут стабильно перекрыты. В дилерской линейке на сегодня четыре крайне разноплановых модели: конкурент «Беларуси» 90- или 110-сильный Atlas, оснащенный механической трансмиссией 16х8, то есть шестнадцать скоростей вперед и восемь назад. Чуть больший по размеру Alcor мощностью 130 и 140 л. с. и «коробкой» 16х8, 165- и 185-сильный Altair с трансмиссией 16х16 и флагманский Antares, выдающий 220, 240 и 260 л. с. в исполнении с «механикой» 16х16 — китайская «семерка».
Цены — от 3 000 000 рублей за «Атлас» и до 11 миллионов — за большой «Антарес». Для сравнения, 19 000 000 просили за «Джон Дир». Ожидается, что уже в ближайшее время появятся трактора и с автоматической коробкой — отныне за рулем столь сложный и довольно комфортной техники восседает не тракторист- работяга в промасленном ватнике, а «оператор трактора»!
К слову, об ожиданиях. На данный момент Optitech Agro подтверждает, что первые Hanwo уже пришли, а партия из 250 тракторов грузится на железнодорожные составы. Так же прибыла стартовая партия запчастей и расходников, а склад готовят под большую партию новую деталей. Следующая стадия российско-китайских отношений — локализация, которая произойдет на Галицинском автобусном заводе, входящем в «Группу ГАЗ». Китайскому трактору предстоит получить шильдик «Сделано в России», поэтому уровень локализации должен достигать крайне высоких показателей.
Ожидается, что уже на первых порах место под капотом займет ярославский мотор, а многие компоненты будут местного производства. Это необходимо по трем причинам: конкуренция, себестоимость и политика. Последнее — так же является основанием для установки исключительно российских систем мониторинга и определения геолокации, ибо импортным аналогам доверия уже нет.