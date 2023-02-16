Придется пахать на «китайцах»: в Россию везут тысячи тракторов из КНР

Сельское хозяйство — один из краеугольных камней любой экономики. Можно создать сколько угодно «Силиконовых долин», однако без хлеба любой стартап быстро загнется. Осознавая эту вековую истину, введенные против России рестрикции имени 24 февраля были предельно точечно нацелены на сельскохозяйственный сектор.

Так, легендарная американская компания John Deere — это которая «по полям, по полям зеленый трактор едет к нам» — повесила замок на склады и амбары, «сделав ручкой» России еще агрессивнее, чем Renault. Доверившиеся ей фермеры остались у разбитого корыта: заказанная техника не поставлена, а та, что уже куплена — не готова к сезону. Не секрет, что трактор нужно не только купить, но и содержать. Именно в обслуживании и ремонте заключается ключевая роль дистрибьютора, который клиенту гарантирует: немалые заплаченные деньги аукнутся стабильной работой и высоким доходом.

Это бизнес, где у любого приобретения есть вполне себе конкретная арифметика, а не эмоциональное пристрастие к цветовой палитре. Впрочем, с подобным столкнулись все аграрии, что инвестировали в покупку импортного оборудования. Половину отечественного рынка тракторов занимает МТЗ — родимая «Беларусь» и сотоварищи — а вот оставшиеся 50% — чистый импорт. А все импортеры внезапно получили «черную метку». Отечественный рынок потребляет 24 000 тракторов в год, так что минимум 12 000 единиц техники не досчитались. Но урожай-то собран, и какой: всему миру на зависть!