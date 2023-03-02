Одна на миллион: какие «люксовые» авто купить за «лям» и не пожалеть

Справедливости ради стоит сказать, что автомобили, играющие в классе «суперлюкс», которые стоят в районе «ляма», могут доставить будущим владельцам немало сюрпризов. Как правило, речь идет о видавших виды машинах, натерпевшихся такого, что страшно себе представить. Хотя и среди обилия премиального автохлама найдутся экспонаты, способные радовать своих хозяев. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Рассмотрим предложения.
BENTLEY
Итак, в означенную сумму укладывается пафосный до крови из ушей Bentley Continental GT. Модное купе, которое, к слову, не сильно изменилось в текущем варианте исполнения, можно отыскать с пробегом под 150 000 километров. Если, конечно, одометр не был скручен умельцами перед продажей. Автомобиль будет примерно 2004 года выпуска с количеством владельцев, давно не влезающих даже в дубликат ПТС.
Впрочем, если вы из тех, кто полжизни мечтал заезжать во двор своей «хрущевки» на гламурной британской «пузотерке», то подобные нюансы испугать не должны. Тем более, что под капотом «рычит» могучий 6-литровый «зверь» мощностью более 550 «скакунов». Согласитесь, аргумент, не так ли?
MASERATI
А как вам понравится итальянский пижон Maserati Quattroporte, превратившийся в классику и икону стиля, пусть и в сугубо узких кругах? Если седан вызывает потенцию и не только у вас, то вперед, как говорится, с песней. Немногим больше миллиона рублей придется выложить за автомобиль с бензиновым «монстром» отдачей под 400 сил.
А вот по «датами жизни», согласно объявлениям на известных «автобарахолках», разбег — мама, не горюй. Продавцы предлагают машины, выпущенные в период с 2000-го по 2007 год. Но тут не стоит переживать о пожилом возрасте авто, ибо в ряде случаев на них выезжали лишь по выходным, берегли и регулярно обслуживали. Главное — пробег. А тех, что не намотали даже и «сотку», на рынке — предостаточно.
PORSCHE
Хотите большой черный джип? Тогда вам в очередь за первым поколением Porsche Cayenne 2008—2009 годов выпуска, претерпевших тогдашний рестайлинг и, вероятно, последствия от задиров в цилиндрах. Впрочем, гильзовать мотор никто не запрещал. А значит, что еще походит.
На выбор — бензиновые движки, работающие в мощностном диапазоне от 385 до 500 «лошадей». Есть, конечно, и дизель, но зачем он вам, если вместо грозного рыка при старте с места придется слушать вызывающее икоту тарахтенье.
О реальном пробеге автомобилей, пожалуй, можно лишь догадываться. К гадалке не ходи, что практически все они накрутили далеко за 200 000 километров. Однако та самая гадалка в лице опытного сервисмена вынесет по выбранному экземпляру окончательный вердикт.