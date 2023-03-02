Одна на миллион: какие «люксовые» авто купить за «лям» и не пожалеть

Справедливости ради стоит сказать, что автомобили, играющие в классе «суперлюкс», которые стоят в районе «ляма», могут доставить будущим владельцам немало сюрпризов. Как правило, речь идет о видавших виды машинах, натерпевшихся такого, что страшно себе представить. Хотя и среди обилия премиального автохлама найдутся экспонаты, способные радовать своих хозяев. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Рассмотрим предложения.

BENTLEY

Итак, в означенную сумму укладывается пафосный до крови из ушей Bentley Continental GT. Модное купе, которое, к слову, не сильно изменилось в текущем варианте исполнения, можно отыскать с пробегом под 150 000 километров. Если, конечно, одометр не был скручен умельцами перед продажей. Автомобиль будет примерно 2004 года выпуска с количеством владельцев, давно не влезающих даже в дубликат ПТС.

Впрочем, если вы из тех, кто полжизни мечтал заезжать во двор своей «хрущевки» на гламурной британской «пузотерке», то подобные нюансы испугать не должны. Тем более, что под капотом «рычит» могучий 6-литровый «зверь» мощностью более 550 «скакунов». Согласитесь, аргумент, не так ли?