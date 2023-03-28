Европейцы решили спасти умирающий автопром, отказавшись от автопрома

Еврокомиссия, подмахивающая американским новаторам, решившим «убить» автопром Старого Света под предлогом введения высоких стандартов в мировой индустрии, согласилась предоставить Германии гарантии того, что полностью автомобили с ДВС из эксплуатации не исчезнут. Неужели исполнительный комитет таки «догнал», что очистка планеты от привычных машин навредит не только потребителям, массово не желающим катать электрокары ввиду отсутствия глобальной инфраструктуры и денег на их содержание, но и бизнесу? Вряд ли!
Иначе как объяснить тот факт, что снисхождение было проявлено лишь в отношении силовых агрегатов, работающих на синтетическом топливе? Естественно, от гигантского «распила» денежных средств никто никогда не откажется. Да, плевать идейным вдохновителям прожекта на то, что в текущих реалиях автостроители едва ли не поголовно испытывают сложности и, прежде всего, финансовые. Скорее, это даже на руку — выживет сильнейший, освободив «поле боя» от конкуренции для вывода свежеиспеченных, аффилированных с американцами игроков. Вероятно, стратегия по окучиванию рынка прописана на несколько десятилетий вперед. Но сдюжат ли стратеги — большой вопрос.
Сейчас в Старом Свете ведутся горячие обсуждения о необходимости введения новой категории транспортных средств E-Fuels: как раз для «синтетических» автомобилей, чтобы потом наверняка подвергнуть их репрессиям. Например, введением очередных запретов, повышением стоимости и продуктов, и их обслуживания, не говоря уже о пересмотре транспортного налога и прочих санкциях. Иными словами, Еврокомиссия завуалированно продолжит лоббировать электрические технологии, даже невзирая на недостаток компонентов, включая литий, отсутствие той самой инфраструктуры и дороговизну «зеленого» транспорта.
По информации Automotive News, альтернативой может стать иное законодательное решение, продиктованное необходимостью сохранить автомобили с ДВС. Но для этого к упомянутым выше странам, отказавшимся от идеи терять бизнес на утопических разработках, должны подключиться и остальные. Кстати, Италия уже настаивает на том, чтобы оставить хотя бы биотопливные машины, а немецкий VAG рассчитывает сберечь даже нишевые продукты, включая легендарный Porsche 911. Тем временем, Ferrari потребовала не лишать потребителя выбора между ДВС, гибридами и электромоторами даже после 2035 года — по истечении этого срока больные «Гринписом» пропагандисты намерены полностью исключить из обихода авто с движками внутреннего сгорания.
Примечательно, что атакующие Европу китайцы вызвали шквал недовольства у местных автостроителей, теряющих и репутацию, и бизнес. А некоторые уже пошли путем договоренностей с КНР, препоручив азиатам работу над электрическими технологиями. К примеру, французская Renault полностью отдала эти наработки на откуп «поднебесной» Geely. И «Рено» — не единственная компания, кто подумывает о подобных взаимодействиях.
Что это значит? Производители боятся остаться не у дел, но вынужденны плясать под дудку хитрых законотворцев, тем самым лишая себя возможности остаться на плаву. И если в случае повиновения лоббистам из ЕС они полностью превратятся в жертв, то при сотрудничестве с кем-либо на стороне — благодаря совместным предприятиям — хотя бы извлекут какую-то прибыль. Если, конечно, тому поспособствуют новые китайские партнеры, мечтающие о рыночной монополиии не меньше, чем американцы.