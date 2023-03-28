Европейцы решили спасти умирающий автопром, отказавшись от автопрома

Еврокомиссия, подмахивающая американским новаторам, решившим «убить» автопром Старого Света под предлогом введения высоких стандартов в мировой индустрии, согласилась предоставить Германии гарантии того, что полностью автомобили с ДВС из эксплуатации не исчезнут. Неужели исполнительный комитет таки «догнал», что очистка планеты от привычных машин навредит не только потребителям, массово не желающим катать электрокары ввиду отсутствия глобальной инфраструктуры и денег на их содержание, но и бизнесу? Вряд ли!

Иначе как объяснить тот факт, что снисхождение было проявлено лишь в отношении силовых агрегатов, работающих на синтетическом топливе? Естественно, от гигантского «распила» денежных средств никто никогда не откажется. Да, плевать идейным вдохновителям прожекта на то, что в текущих реалиях автостроители едва ли не поголовно испытывают сложности и, прежде всего, финансовые. Скорее, это даже на руку — выживет сильнейший, освободив «поле боя» от конкуренции для вывода свежеиспеченных, аффилированных с американцами игроков. Вероятно, стратегия по окучиванию рынка прописана на несколько десятилетий вперед. Но сдюжат ли стратеги — большой вопрос.