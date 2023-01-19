Хоронят заживо: американцы предрекли крах мирового автопрома

По мнению заокеанских аналитиков Cox Automotive, автосегмент просто обязан устоять в 2023 году, несмотря на экономические проблемы и геополитические катаклизмы. Да, обязан, но отнюдь не должен. Ведь львиная доля автостроителей столкнулась с массовым сокращением производства, штата и продуктовых линеек. Виной тому, как последствия пресловутого коронавируса, так и кризис полупроводников, сдобренный дефицитом автомобилей и всеобщим подорожанием. Проще говоря, скоро жители планеты если и будут ездить на собственных машинах, то только задорого. Чего, собственно, не исключают даже поверившие в себя американцы.
Однако по их мнению, в текущем году на местном рынке будет продано на пару миллионов автомобилей больше, чем годом ранее, а это по меньшей мере 14 000 000 единиц четырехколесной техники. Вот только как автостроителям удастся подобное, если по прогнозам упомянутых выше специалистов, проблемы с покупкой возникнут у большинства потребителей из-за банального отсутствия на рынке доступных автомобилей. А все благодаря искусственному повышению цен, которые взлетели в 2022 году аж на 88%, а также «потяжелевшим» процентным ставкам якобы для борьбы с инфляцией. Как-то даже абсурдненько противоречат сами себе заокеанские гении.
Уже сейчас в тех же США наличие недорогих машин находится на неприлично низком уровне. Покупателей худо-бедно выручают разве что субсидии да кредиты. Да и то, представители услуг по ремаркетингу, цифровому и программному обеспечению клиентов и дилеров отмечают резкий рост среднемесячных платежей при покупке нового авто.
К тому же, загибаются и сами ритейлеры, часть из которых ушла в онлайн и не потому, что диджитализация — это круто, а лишь ради оптимизации расходов на оплату и содержание сотрудников, а также экономии на прочих расходах. Да что там говорить, если к нормальной жизни россыпь дилерских центров не вернулась даже после спада пандемии. Зато эксперты от авторынка уверены, что выпускать машин нужно столько, сколько будут их покупать. То есть, мало.
Хотя нет — американцы так думают обо всех, кроме себя, ведь, как уже было сказано, их автопром надеется «стрельнуть» в наступившем году пуще, чем в предыдущем. И это притом, что тот же General Motors перманентно катится на подножке государства, регулярно датирующего автоконцерн, не менее регулярно «обнимающий дуб». Компания то загубит очередной перспективный бренд, то выпустит миллионы машин, убивающих и травмирующих людей, то просто потратит выделенные бюджетом средства на красивые картинки и обещания. Что ж, амбиций у США не отнять. Гордость — все, даже когда имидж — уже ничто, не говоря о колоссальных финансовых и репутационных издержках.
Ладно, едем дальше. Точнее, в обратную сторону — гуру автобизнеса из США сделали умопомрачительный вывод: из-за нехватки транспортных средств и цен, взлетевших до бороздящей космос «Теслы», потребители будут эксплуатировать свои машины до победного. Иными словами, беречь и сохранять то, что есть. Русскому человеку к подобному не привыкать, а вот «вывезут» ли американцы — большой вопрос. Тем более, что за океаном видят в этом лишь плюс. Если точнее — повышение прибыли дилерских центров за счет участившегося и подорожавшего технического обслуживания видавших жизнь машин.
У нас же свои «повозки» люди ремонтируют самостоятельно, с помощью «беленькой», могучего ядреного словца, да молотка с изолентой. Российские дилеры и без того не шибко пользуются популярностью с точки зрения обслуживания, а сейчас тем более. Видимо, в Америке и вовсе взвоют, причем не только техцентры, но и сами потребители, привыкшие проходить ТО цивилизованно, но не за неприлично большие деньги. Особенно, когда речь идет об откровенном автохламе. К тому же, вряд ли автовладельцы оценят меры местных властей компенсировать таким образом недополученные средства от вымышленных продаж новых машин.
Возвращаясь к процентной ставке по кредитам, стоит отметить, что сегодня в США она составляет от 8 до 13%. Даже в России взять машину в кредит, исходя из предложений некоторых банков, окажется выгоднее. Хотя и зарплаты у нас много ниже, чем там.
Зато в Штатах придумали меру повышать объем автопродаж путем реализации машин коммерческим клиентам и пользователям автопарков, включая перевозчиков и представителей госучреждений. Кроме них ведь до подобного в мире еще никто не додумался. Вот только вряд ли корпоративной клиентуры в Америке так много, что она спасет стагнирующий рынок, который в отличие от других стран по итогам 2023 года даже готов поставить рекорды. Что ж, мечтать не вредно. Как, впрочем, и молоть языком…