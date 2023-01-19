Хоронят заживо: американцы предрекли крах мирового автопрома

Уже сейчас в тех же США наличие недорогих машин находится на неприлично низком уровне. Покупателей худо-бедно выручают разве что субсидии да кредиты. Да и то, представители услуг по ремаркетингу, цифровому и программному обеспечению клиентов и дилеров отмечают резкий рост среднемесячных платежей при покупке нового авто.

К тому же, загибаются и сами ритейлеры, часть из которых ушла в онлайн и не потому, что диджитализация — это круто, а лишь ради оптимизации расходов на оплату и содержание сотрудников, а также экономии на прочих расходах. Да что там говорить, если к нормальной жизни россыпь дилерских центров не вернулась даже после спада пандемии. Зато эксперты от авторынка уверены, что выпускать машин нужно столько, сколько будут их покупать. То есть, мало.

Хотя нет — американцы так думают обо всех, кроме себя, ведь, как уже было сказано, их автопром надеется «стрельнуть» в наступившем году пуще, чем в предыдущем. И это притом, что тот же General Motors перманентно катится на подножке государства, регулярно датирующего автоконцерн, не менее регулярно «обнимающий дуб». Компания то загубит очередной перспективный бренд, то выпустит миллионы машин, убивающих и травмирующих людей, то просто потратит выделенные бюджетом средства на красивые картинки и обещания. Что ж, амбиций у США не отнять. Гордость — все, даже когда имидж — уже ничто, не говоря о колоссальных финансовых и репутационных издержках.