Как сегодня купить в России трактор и не разориться

– Татьяна, давайте с самого начала — кто ваши клиенты?

– Профиль клиента из года в год не менялся: в основном, это юг России, Черноземье, Алтай. Частный бизнес. Большие агрохолдинги — 10–30 тысяч гектар и устойчивые крепкие фермеры — 5–10 тысяч гектар. Государственных компаний у нас нет.

– Так, давайте оговорим календарь и порядок действий. Клиент заказывает технику когда?

– Чаще всего в октябре-ноябре-декабре.

– После вы передаете заказ на завод. Когда придет «посылка»?

– Начало марта. После она уже должна быть у дилеров. То есть приходит к нам на стоянку, а мы развозим по дилерам, чтобы они уже в свою очередь сделали «предпродажку».

– Предпродажная подготовка обширная?

– Огромная! Три листа А4. Только после проведения всех этих процедур дилеры развозят технику по полям клиентов.

– И конец марта…

– Погнали! На юге даже раньше — середина марта. Все зависит от погоды, ранняя весна или поздняя, но «в среднем по больнице» — это конец марта. В нормальной-то ситуации логистика по швам трещит: вход в Россию — это Питер и Владик. Техника большая, едет уже на колесах, везут кораблями. А дальше — уже тралами. Нагрузка на логистов огромная, а если еще и весна ранняя, то клиенты начинают требовать технику раньше. Кстати, за нарушение сроков поставки в контрактах прописаны огромные штрафы.