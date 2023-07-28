Щедрые скидки бесполезны: «электрички» не нужны ни водителям, ни властям России

Электромобильная оперетка в конце концов выродится либо в фарс, либо в трагедию — таков закон любого театрального действа. А к таковому вне всякого сомнения относятся все составляющие общемировой кампании по признанию рукотворности изменения климата. Но и до наступления момента истины повороты модного «зеленого» тренда порой вызывают искреннее недоумение.

Прицепной вагончик

Казалось бы, руководители нашего экономического блока однозначно и громогласно объявили на весь божий свет, что обязуются безропотно тащиться в хвосте западного экологического поезда в качестве прицепного вагончика. И многократно подтвердили эту свою решимость заявлениями о стремлении спасти мир от катастрофы в целом и о безальтернативности отказа от ДВС в частности. Не буду перечислять все эти словесные экзерсисы — каждый легко может найти их сам. У меня же нет желания лишний раз освежать их в памяти, поскольку они по большей части бездоказательны, бессодержательны и декларативны.

Впрочем, слова словами, но вроде как они подкреплены реальными фактами — после ухода иностранных компаний с российского авторынка наши отечественные заводы все как один собрались выпускать именно электромобили. Поскольку надеяться на весомую прибыль от продаж при мизерном спросе на сию технику попросту невозможно, то опытные руководители автосборочных предприятий полагались, вероятно, на щедрую поддержку государства. И, следовательно, вполне правдоподобно будет выглядеть предположение, что таковая поддержка была им обещана.