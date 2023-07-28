Щедрые скидки бесполезны: «электрички» не нужны ни водителям, ни властям России

Электромобильная оперетка в конце концов выродится либо в фарс, либо в трагедию — таков закон любого театрального действа. А к таковому вне всякого сомнения относятся все составляющие общемировой кампании по признанию рукотворности изменения климата. Но и до наступления момента истины повороты модного «зеленого» тренда порой вызывают искреннее недоумение.
Прицепной вагончик
Казалось бы, руководители нашего экономического блока однозначно и громогласно объявили на весь божий свет, что обязуются безропотно тащиться в хвосте западного экологического поезда в качестве прицепного вагончика. И многократно подтвердили эту свою решимость заявлениями о стремлении спасти мир от катастрофы в целом и о безальтернативности отказа от ДВС в частности. Не буду перечислять все эти словесные экзерсисы — каждый легко может найти их сам. У меня же нет желания лишний раз освежать их в памяти, поскольку они по большей части бездоказательны, бессодержательны и декларативны.
Впрочем, слова словами, но вроде как они подкреплены реальными фактами — после ухода иностранных компаний с российского авторынка наши отечественные заводы все как один собрались выпускать именно электромобили. Поскольку надеяться на весомую прибыль от продаж при мизерном спросе на сию технику попросту невозможно, то опытные руководители автосборочных предприятий полагались, вероятно, на щедрую поддержку государства. И, следовательно, вполне правдоподобно будет выглядеть предположение, что таковая поддержка была им обещана.
Вялая стимуляция
Но есть и другая сторона медали. Каких-то производственных подвигов у электромобильщиков пока не замечено — выпуск остается чуть ли не штучным. Нет никакого государственного энтузиазма и в поддержке спроса. Какие преференции предлагаются тем, кто решился приобрести дорогой и непрактичный товар? Во-первых, компенсацию в 25% от его стоимости, хотя и не более 625 000 рублей. «Щедрый» подарок, не правда ли? Только положен он лишь покупателям отечественного «зеленого» продукта.
Далее — в 20 регионах страны для владельцев электромобилей отменен транспортный налог, а еще три региона предлагают налоговые скидки. В Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске электрокары можно на халяву парковать где угодно, не боясь камер и вездесущего ЦОДД. По федеральным платным трассам также разрешено ездить за спасибо.
Не густо. Государство совсем не парится над тем, чтобы загнать побольше неофитов в тенета «экологичного автомобилизма». Наоборот, последняя инициатива по борьбе с импортом демонстрирует весьма наплевательское отношение властей предержащих к электрификации всего автопарка. Газета.ru дала себе труд подсчитать, что новая ставка утилизационного сбора для машин с ДВС выросла в среднем в три раза. А самый мощный удар был нанесен как раз по импортерам электромобилей — пошлина увеличилась в 10 с лишним раз: с 32 600 до 360 000 целковых! Как тебе такая стимуляция, дружище Илон Маск?
Безысходная антинаука
Конечно, к капитанам нашей экономики в голову не влезешь, и в их тайные чаяния не проникнешь. Но почему-то кажется, что все эти электромобили им глубоко до фени. И «правильные» словеса они произносят только для того, чтобы по старой памяти не прогневать тех, кто насаждает по всему миру климатическую парадигму. И делают как-то неизобретательно, с ленцой. Что тут удивительного? Даже в основательно промытые западные мозги уже закрадывается тень сомнения в правильности выбранного пути.
Вот как, к примеру, американский консервативный электронный журнал American Thinker характеризует глобальное потепление как «темную, безысходную, идеологизированную лженауку». Издание с большим пиететом рассказывает о докторе философии Джудит А. Карри, стоявшей у истоков этой фальшивой науки и входившей в межправительственную группу экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК). Однако радует автора статьи вовсе не это, а смена ее позиции на прямо противоположную.
В настоящее время г-жа Карри собственными руками рушит выстроенное с ее же помощью здание климатической теории и доходчиво объясняет, что перемены климата относятся к категории непредсказуемых и моделированию не подлежащих, и что они были нормой на протяжении всей 4,6-миллиардной истории Земли. Хотя, конечно, уважаемый доктор далеко не ровня такому выдающемуся светилу науки, как Грета Тунберг.