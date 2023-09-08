Эконевидаль: как Changan поразил автосалон в Мюнхене низкоуглеродным Avatr 12

Данный объект — нарекать сие узким понятием «автомобиль» рука уже не поднимается — совершенно не вписывается в привычные рамки. Грядет новая эпоха, возводящая глобализацию в сфере автомобилестроения на совершенно новую, ранее недосягаемую высоту. И мы абсолютно не удивимся, если однажды у подобного гаджета одновременно исчезнут, к примеру, колеса и руль…
Признаться, руль здесь уже присутствует чисто номинально — вероятно, в дань традициям и чтобы было куда пристроить руки. Быть может, поэтому его нелепая с виду и наверняка неудобная почти прямоугольная форма не имеет решительно никакого значения.
Называть это китайским автомобилем — в корне неверно. Ведь под брендом Changan, волею судеб и цифр претендующего сегодня на первенство в мировом рейтинге автопроизводителей, ведет свою деятельность международная сеть R&D-центров по исследованиям и разработкам, раскиданная по всей планете — Китай, Япония, США, Италия, Великобритания и Германия.
Интернационал инженеров, которые нынче наращивают потенциал концерна, насчитывает в сумме более 14 000 человек. Иначе говоря, мир уже делает машины всем, простите за тавтологию, миром. А самый крупный на сегодня китайский рынок как нельзя лучше подходит для беспрецедентно быстрой и эффективной обкатки новых технологий.
Продавать Avatr 12 повсеместно начнут уже в этом году. Уверены, достанется и нам. Торговцы наверняка нарекут новинку эдак «свежо» и безлико на манер «эффектный, динамичный и многофункциональный электрофастбэк». Присовокупив по традиции какую-нибудь чушь о мускулистом стремительном силуэте со скошенной крышей, безрамочными дверями и активным аэродинамическим спойлером.
Все так, только эти слова не отразят и доли правды. Здесь нужны какие-то другие эпитеты, ранее в отношении средств транспорта не употреблявшиеся. Пожалуй, единственное, что мы бы оставили из «эффектного и динамичного…» это частичку «фаст» (с англ. быстро). Кажется, перед нами действительно нечто, уносящее с одной привычной плоскости мироздания на другую — пока неведомую.
Вы спросите, а чему тут поражаться? Все по отдельности мы уже видели не раз. Да в том-то и дело, что по отдельности! Но когда весь наиболее прогрессивный hi-tech планеты Земля заключают в хрупкую на вид оболочку под первым в мире интеллектуальным светочувствительным лобовым стеклом, поневоле захватывает дух. Вы уже поняли, что роскошная двухсекционная панорамка способна менять яркость пропускаемого света?
Кто не знал, Avatr, как бренд, исповедующий эстетику будущего, создан совместными усилиями c цифровым гигантом Huawei. Неудивительно, что функцию боковых зеркал заднего вида тут возложили на видеокамеры, не забыв снабдить их антибликовым фильтром, функциями обогрева и предотвращения запотевания, а заодно системой ночного видения. Изображение высочайшего качества транслируется на дисплеях в салоне — дико непрактично и непривычно в сравнении с обычным зеркалом, но зато полный шик-модерн. Что ж, пусть изобретение XIII века немного передохнет.
Кажется, что переплюнуть установленный на фронтальной консоли 35,4-дюймовый панорамный монитор с поддержкой формата 4К уже невозможно. Как невозможно поверить, что находишься внутри серийного автомобиля, а не какого-нибудь концепта-выпендрехи. Уж чересчур скульптурно.
Правда, классические нотки удачно разбавлены урбанизмом в виде центрального дисплея мультимедиа, исполненного на 15,6-дюймовом сенсорном планшете с пестрой палитрой интерактивных аудио и визуальных возможностей. Акустика «консерватОрская» — на 27 динамиков. Активная контурная подсветка соответствующая — на 64 оттенка. Театральщина, да и только.
Физических кнопок, как можно предположить, минимум. Лишь несколько наиболее практичных функций. Однако главным козырем интеллектуала Avatr 12 видится система автономного вождения ADS 2.0. Не знаем, насколько ей можно будет доверять, пока не пробовали, но обещают море безопасности и комфорта.
Кстати, благодаря адаптивной под любое покрытие пневмоподвеске поездка в любом случае не покажется слишком назойливой. А двигаться полноприводный фастбэк заставляет пара скромных электромоторов суммарной мощностью 578 л. с. и 650 Нм крутящего момента. С литий-ионной батареей емкостью 94,5 кВт/ч автомобиль пробежит до 700 км, развивая скорость до 200 км/ч.
Словом, Changan четко обозначил некую «Элегантность будущего» — концепцию, в рамках которой и намерен бурить слежавшуюся породу традиций и предрассудков дерзкий Avatr.