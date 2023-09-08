Эконевидаль: как Changan поразил автосалон в Мюнхене низкоуглеродным Avatr 12

Продавать Avatr 12 повсеместно начнут уже в этом году. Уверены, достанется и нам. Торговцы наверняка нарекут новинку эдак «свежо» и безлико на манер «эффектный, динамичный и многофункциональный электрофастбэк». Присовокупив по традиции какую-нибудь чушь о мускулистом стремительном силуэте со скошенной крышей, безрамочными дверями и активным аэродинамическим спойлером.

Все так, только эти слова не отразят и доли правды. Здесь нужны какие-то другие эпитеты, ранее в отношении средств транспорта не употреблявшиеся. Пожалуй, единственное, что мы бы оставили из «эффектного и динамичного…» это частичку «фаст» (с англ. быстро). Кажется, перед нами действительно нечто, уносящее с одной привычной плоскости мироздания на другую — пока неведомую.

Вы спросите, а чему тут поражаться? Все по отдельности мы уже видели не раз. Да в том-то и дело, что по отдельности! Но когда весь наиболее прогрессивный hi-tech планеты Земля заключают в хрупкую на вид оболочку под первым в мире интеллектуальным светочувствительным лобовым стеклом, поневоле захватывает дух. Вы уже поняли, что роскошная двухсекционная панорамка способна менять яркость пропускаемого света?