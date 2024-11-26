LADA Niva Travel c подушками безопасности начали поставлять дилерам

АВТОВАЗ начал отгружать товарные Niva Travel дилерам отечественной марки LADA. Внедорожники, которые приезжают в шоу-румы из Тольятти, стали безопаснее по сравнению с прежними версиями, собранными по упрощенной схеме. Теперь клиенты могут рассчитывать минимум на один «эирбег».

Пока «эирбегов» может быть максимум два

О поставках в дилерские шоу-румы модернизированных LADA Niva Travel сообщил паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По информации ресурса, автомобили в комплектации «Люкс» оборудованы глянцевой накладкой на руле, в более дешевых версиях ее нет. В топовом исполнении «Нива» имеет на борту две подушки безопасности, во всех остальных вариантах — одну.

Чуть раньше LADA Niva Travel получила новое рулевое колесо с тремя спицами. Производитель позаботился, чтобы там были приливы под правильный хват.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Travel ждет обновление в 2025 году. АВТОВАЗ уже запатентовал новую оптику, которая, скорее всего, достанется этому внедорожнику. Кроме того, тольяттинский автогигант прояснил ситуация с возможностью установки «автомата» на эту модель.