Электромобиль Exlantix ES получит полный привод и адаптивную подвеску

Новая чисто «электрическая» марка Exlantix готовит к выходу на российский рынок свою первую модель, которой станет электромобиль ES. И в преддверии дебюта компания привлекает внимание к новинке, раскрывая подробности о ее характеристиках.

Новый Exlantis ES при длине 4945 мм, ширине 1979 мм и высоте 1474 мм имеет колесную базу в 3000 мм и радиус разворота не более 5,7 м. Электромобиль с 800-вольтовой бортовой электрикой оснащен аккумулятором CATL на 82 кВт•ч. Максимальная дальность хода новинки рынка составит 500 км, а весить она будет порядка двух тонн, разгоняться с 0 до 100 км/ч сможет за 3,7 секунды. Машина получит независимую подвеску — на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажку сзади.

Производитель обещает потенциальным покупателям отточенную управляемость и высокий уровень комфорта. Отвечать за это будут полный привод и адаптивная подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Датчики в режиме реального времени анализируют дорожные условия, в доли секунды меняя параметры демпфирования.

Система считывает положение колеса, колебания, наклоны и крен кузова ТС, а также степень нажатия на педаль тормоза. Амортизаторы работают в связке с пневмоподвеской, способной изменять уровень дорожного просвета, чтобы бороться с кренами в поворотах и подбирать подходящий уровень жесткости текущим дорожным условиям, а также сводить к минимуму продольную раскачку при ускорении и торможении.

Комплектация Exlantix ES будет включать в себя более 30 интеллектуальных ассистентов водителя — удержание авто в рамках дорожной разметки, активный круиз-контроль с функцией автоматической смены полосы с учетом окружающей обстановки, технологии продвинутого обнаружения препятствий и пешеходов, а также защитой от непреднамеренного ускорения. Детальные технические характеристики, подробности о модификациях, оснащении и стоимости электромобиля рассекретят ближе к старту продаж, намеченному на лето 2024 года.