Электрокары Xiaomi получили шанс появиться в России официально

На данный момент Sinomach анонсировала появление третьего бренда в своем портфеле в 2025 году, но открыто речь о поставках автомобилей Xiaomi в Россию пока не идет. Пока у широкой общественности есть только намек на такую возможность. Так что фанаты марки продолжают дружно мечтать о регулярном обновлении бортового софта и белой техподдержке.
Сейчас в модельный ряд Xiaomi входит парочка электрокаров — седан SU7 и кроссовер YU7. Четырехдверки привозят в Россию по «серой» схеме с ценником от 6,5 млн рублей. При готовности платить покупателям привезут «горячую» версию седана с приставкой Ultra и 1548-сильной силовой установкой. Паркетник YU7 является более новым продуктом, заказы на него недавно начали оформлять на родине.
Более подробно о первенце Xiaomi в сегменте SUV — том самом YU7 — портал «АвтоВзгляд» писал в начале декабря 2024-го.