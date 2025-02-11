Электрокары Xiaomi получили шанс появиться в России официально

«Поднебесная» компания Sinomach Auto, которая уже торгует на российском рынке автомобилями брендов Oting и Rox, заключила с Xiaomi договор о глобальном экспортно-торговом сотрудничестве. А это значит, что «электрички» последней теперь смогут привозить в нашу страну официально, обеспечивая соответствующее сервисное обслуживание и гарантию, если это кому-то еще интересно...

Пока эти «китайцы» попадают к нам по параллельному импорту

На данный момент Sinomach анонсировала появление третьего бренда в своем портфеле в 2025 году, но открыто речь о поставках автомобилей Xiaomi в Россию пока не идет. Пока у широкой общественности есть только намек на такую возможность. Так что фанаты марки продолжают дружно мечтать о регулярном обновлении бортового софта и белой техподдержке.

Сейчас в модельный ряд Xiaomi входит парочка электрокаров — седан SU7 и кроссовер YU7. Четырехдверки привозят в Россию по «серой» схеме с ценником от 6,5 млн рублей. При готовности платить покупателям привезут «горячую» версию седана с приставкой Ultra и 1548-сильной силовой установкой. Паркетник YU7 является более новым продуктом, заказы на него недавно начали оформлять на родине.

Более подробно о первенце Xiaomi в сегменте SUV — том самом YU7 — портал «АвтоВзгляд» писал в начале декабря 2024-го.