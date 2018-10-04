Новый кроссовер Infiniti QX50 подешевел

Самый доступный вариант оснащения кроссовера Infiniti QX50 может похвастаться информационно-развлекательной системой с двумя мониторами диагональю 7 и 8 дюймов, 8-ю подушками безопасности и полностью светодиодной оптикой.

Напомним, что на российском рынке Infiniti QX50 представлен в четырех комплектациях. Кроме уже упомянутой Pure, покупатель может выбирать подходящий вариант оснащения из предлагаемых паетов Luxe, Sensory и Autograph Proactive.

«Японец» комплектуется единственным мотором — двухлитровым бензиновым агрегатом VC-Turbo мощностью 249 л. с. В двигателе применена технология изменения степени сжатия. Это означает, что агрегат во время работы может ее менять, автоматически подстраиваясь под оптимальное соотношение мощности и расхода топлива.

Трансмиссия у кроссовера QX50 исключительно вариаторная.

Напомним, что Infiniti QX50 второго поколения, дебютировавший в конце прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, добрался до нашего рынка только в августе 2018-го.