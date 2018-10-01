Зачем объединяются Ford и Uber

Вместе с Ford в совершенствовании системы SharedStreets примут участие компании Uber и Lyft. Американский автопроизводитель берет на себя разработку унифицированной базы данных парковочного пространства, которая так же будет анализировать ситуацию на стоянках в режиме реального времени. Это позволит согласованно создавать и контролировать цены на городской паркинг, а также поддерживать владельцев экологически-чистых автомобилей.

Uber сможет обеспечить данные о скорости движения автомобильных потоков в городах по всему миру. Эта информация будет, в том числе, давать представление, на каких участках машины ускоряются, а где замедляют движение. На основе этого городские власти смогут рационально изменять планировку улиц и делать их безопаснее.

Компания Lyft, создавшая сервис, которым пользуются частные водители, чтобы за умеренную плату подвозить попутчиков, тоже внесет свою лепту. Специалисты этой фирмы предоставят сведения о том, где больше востребовано такси.

Кроме всего прочего, SharedStreets создает базу для беспилотного транспорта будущего. Будет ли эта платформа востребована в России, где пока все дорожные решения принимаются волюнтаристски, совершенно не ясно.