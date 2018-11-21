Кроссовер Volkswagen Teramont превратился в купе

Весной этого года Volkswagen прикатил на автосалон в Нью-Йорк концепткар Atlas Cross Sport, представляющий собой укороченную пятиместную купеобразную версию «паркетника» Atlas. Эта модель у нас, так же как и в Поднебесной, продается под именем Teramont.

В том, что прототип вырастет в серийный автомобиль, сомнений было мало. Новинка унаследовала от концепта такие яркие детали, как «раздутые» колесные арки и широкие задние стойки. А вот оптика и бамперы у нового кроссовера иные. О технических характеристиках пока ничего не известно.

Напомним, что прототип построен на «тележке» MQB. В движение Atlas Cross Sport приводит гибридный силовой агрегат с 3,6-литровым мотором мощностью 280 л. с. вкупе с парой электродвигателей на 54 и 116 «лошадей» для передней и задней оси соответственно. В общей сложности установка выдает 360 сил.

Если учесть, что концепт дебютировал для жителей Северной Америки, а его серийный вариант авто проходит испытания в КНР, то, скорее всего, модель появится на обоих рынках. А вот приедет ли она в Россию — неизвестно: российское представительство бренда об этом ничего сказать не может. Во всяком случае, пока.