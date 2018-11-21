Кроссовер Volkswagen Teramont превратился в купе

Фото: autohome.com.cn
Мода на кросс-купе захлестнула едва ли не всех автостроителей, покупатели разбирают их, как горячие пирожки. Вот и немцы вывели на испытания новый купеобразный кроссовер на базе здоровенного семиместного Volkswagen Teramont.
Светлана Ермолаева

Весной этого года Volkswagen прикатил на автосалон в Нью-Йорк концепткар Atlas Cross Sport, представляющий собой укороченную пятиместную купеобразную версию «паркетника» Atlas. Эта модель у нас, так же как и в Поднебесной, продается под именем Teramont.

В том, что прототип вырастет в серийный автомобиль, сомнений было мало. Новинка унаследовала от концепта такие яркие детали, как «раздутые» колесные арки и широкие задние стойки. А вот оптика и бамперы у нового кроссовера иные. О технических характеристиках пока ничего не известно.

Напомним, что прототип построен на «тележке» MQB. В движение Atlas Cross Sport приводит гибридный силовой агрегат с 3,6-литровым мотором мощностью 280 л. с. вкупе с парой электродвигателей на 54 и 116 «лошадей» для передней и задней оси соответственно. В общей сложности установка выдает 360 сил.

Если учесть, что концепт дебютировал для жителей Северной Америки, а его серийный вариант авто проходит испытания в КНР, то, скорее всего, модель появится на обоих рынках. А вот приедет ли она в Россию — неизвестно: российское представительство бренда об этом ничего сказать не может. Во всяком случае, пока.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, новая модель, кроссоверы, гибриды, гибридные авто
21 ноября 2018
260