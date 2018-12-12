Китайский DongFeng представил в России два новых бюджетных кроссовера

Второй кроссовер Dongfeng 580 с габаритами 4680х1845х1715 мм и колесной базой 2780 мм также будет оснащаться на нашем рынке двумя моторами — 1,8-литровым, атмосферным SFG18 мощностью 132 л. с. и 145-сильным турбированным SFG15T объемом 1,4 л.

Первый предлагается с пятиступенчатой механической коробкой передач, а второй комплектуется шестиступенчатой «механикой», либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide.

Dongfeng 580 поступит на наш рынок только в переднеприводных модификациях, и в качесстве опции будет доступен семиместный салон.

Цены, комплектации и дата начала продаж пока не сообщается, однако по предварительной информации не исключено, что прием заказов на обе модели стартует в первом квартале следующего года.