Китайский DongFeng представил в России два новых бюджетных кроссовера

Только что в Москве состоялась презентация сразу двух моделей китайского производителя DongFeng. Речь идет о компактном кроссовере AX4 и крупногабаритном Glory 580, который будет доступен в семиместном исполнении.
Габариты АХ4 составляют 4195х1780х1622 мм, а длина его колесной базы — 2580 мм. На первом этапе российских продаж модель будет оснащаться бензиновым 1,6-литровым мотором DFM A16 мощностью 117 л. с. В качестве коробки передач предлагается на выбор пятиступенчатая «механика», либо шестиступенчатый «робот» DCT с двумя сцеплениями. Кроссовер поступит в продажу только в переднеприводном варианте.
В России для АХ4 сертифицирован еще один двигатель, который войдет в силовую линейку модели чуть позже. Речь идет о 1,4-литровом моторе DFM A14T с турбонаддувом мощностью 133 л. с. Этот силовой агрегат будет предлагаться только с роботизированной коробкой передач.
Второй кроссовер Dongfeng 580 с габаритами 4680х1845х1715 мм и колесной базой 2780 мм также будет оснащаться на нашем рынке двумя моторами — 1,8-литровым, атмосферным SFG18 мощностью 132 л. с. и 145-сильным турбированным SFG15T объемом 1,4 л.
Первый предлагается с пятиступенчатой механической коробкой передач, а второй комплектуется шестиступенчатой «механикой», либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide.
Dongfeng 580 поступит на наш рынок только в переднеприводных модификациях, и в качесстве опции будет доступен семиместный салон.
Цены, комплектации и дата начала продаж пока не сообщается, однако по предварительной информации не исключено, что прием заказов на обе модели стартует в первом квартале следующего года.