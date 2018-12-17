Почему в Volkswagen Tiguan может произойти короткое замыкание

Специалисты нашли проблему в модуле подсветки панорамного люка, который оказался негерметичным, и туда может попасть влага. Она-то и станет причиной коротко замыкания со всеми вытекающими последствиями: не стоит исключать и возгорание. Производитель предлагает решить этот вопрос, поставив пару дополнительных предохранителей.

Представители российского офиса Volkswagen проинформируют владельцев пожароопасных автомобилей по телефону или в письменном виде. Но не обязательно дожидаться официального оповещения. Можно и собственными силами узнать, попадает ли конкретная машина под сервисное мероприятие.

Для этого достаточно найти на сайте «Росстандарта» список с VIN неисправных «немцев» и сравнить идентификационный номер. Если совпадение найдено, стоит не откладывая позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт. Все работы и запчасти, связанные с этой проблемой, в автосервисе официального продавца предоставят бесплатно.

Кстати, Volkswagen в декабре уже запускал отзыв своей продукции на российском рынке: в начале месяца бренд пригласил в автосервис около 200 Touareg из-за небезопасных ремней безопасности.