Появились первые изображения новейшей модели Skoda

Фото: Skoda
Маркетологи компании Skoda, начиная закручивать интригу вокруг своей новейшей модели, опубликовали ее первые эскизы. На рисунках изображен кроссовер в купеобразном кузове и с эффектной динамичной внешностью. Новинка предстанет перед публикой на автосалоне в Женеве.
Светлана Ермолаева

Чешский бренд собирается показать свежий концепткар Skoda Vision iV — полностью электрифицированный «паркетник» с большими 22-дюймовыми колесными дисками, с камерами на месте традиционных зеркал и интегрированными в дверные панели внешними ручками. Автомобиль построят на модульной платформе MEB (Modular Electric Drive Kit).

Передние фары визуально объединяет в одну конструкцию горизонтальная светодиодная линия, проходящая сквозь фальшрадиаторную решетку. Сзади тоже имеется светящаяся полоска, отделяющая диффузор от верхней части бампера. Элегантные фонари получили С-образную форму, а на крышке багажника надпись Skoda под интегрированным спойлером подсвечена красным.

Кстати, попутно пресс-служба марки поделилась планами, касающимися электрификации продуктовой линейки. Текущий год станет первой вехой в «электрической» истории Skoda: в скором времени в производство запустят Superb PHEV с подключаемой гибридной силовой установкой, а также работающий исключительно от батареек миникар Citigo с запасом хода до 300 км.

Всего в развитие электрических машин компания собирается вложить 2 млрд. евро (около 149 млрд. рублей). Так, в следующем году начнут появляться первые серийные модели на «тележке» MEB. Всего за четыре года Skoda представит более десяти серийных электрокаров.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, новая модель, кроссоверы, гибриды, гибридные авто, электромобили, лифтбэк
13 февраля 2019
273