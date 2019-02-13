Появились первые изображения новейшей модели Skoda

Маркетологи компании Skoda, начиная закручивать интригу вокруг своей новейшей модели, опубликовали ее первые эскизы. На рисунках изображен кроссовер в купеобразном кузове и с эффектной динамичной внешностью. Новинка предстанет перед публикой на автосалоне в Женеве.
Чешский бренд собирается показать свежий концепткар Skoda Vision iV — полностью электрифицированный «паркетник» с большими 22-дюймовыми колесными дисками, с камерами на месте традиционных зеркал и интегрированными в дверные панели внешними ручками. Автомобиль построят на модульной платформе MEB (Modular Electric Drive Kit).
Передние фары визуально объединяет в одну конструкцию горизонтальная светодиодная линия, проходящая сквозь фальшрадиаторную решетку. Сзади тоже имеется светящаяся полоска, отделяющая диффузор от верхней части бампера. Элегантные фонари получили С-образную форму, а на крышке багажника надпись Skoda под интегрированным спойлером подсвечена красным.
Кстати, попутно пресс-служба марки поделилась планами, касающимися электрификации продуктовой линейки. Текущий год станет первой вехой в «электрической» истории Skoda: в скором времени в производство запустят Superb PHEV с подключаемой гибридной силовой установкой, а также работающий исключительно от батареек миникар Citigo с запасом хода до 300 км.
Всего в развитие электрических машин компания собирается вложить 2 млрд. евро (около 149 млрд. рублей). Так, в следующем году начнут появляться первые серийные модели на «тележке» MEB. Всего за четыре года Skoda представит более десяти серийных электрокаров.