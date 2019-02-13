Появились первые изображения новейшей модели Skoda

Чешский бренд собирается показать свежий концепткар Skoda Vision iV — полностью электрифицированный «паркетник» с большими 22-дюймовыми колесными дисками, с камерами на месте традиционных зеркал и интегрированными в дверные панели внешними ручками. Автомобиль построят на модульной платформе MEB (Modular Electric Drive Kit).

Передние фары визуально объединяет в одну конструкцию горизонтальная светодиодная линия, проходящая сквозь фальшрадиаторную решетку. Сзади тоже имеется светящаяся полоска, отделяющая диффузор от верхней части бампера. Элегантные фонари получили С-образную форму, а на крышке багажника надпись Skoda под интегрированным спойлером подсвечена красным.