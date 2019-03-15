Американцы выкатили новейший компактный кроссовер Tesla Model Y

Самый дешевый кроссовер в продуктовой линейке бренда Tesla Model Y дебютировал официально: электрокар презентовал лично Илон Маск в Лос-Анджелесе. Первоначально планировалось, что для нового «паркетника» разработают собственную платформу. Но планы изменились, и модель разделила архитектуру с седаном Model 3.
Совершенно новый экологически чистый кроссовер Tesla Model Y, так давно ожидаемый поклонниками «зеленых» технологий, получил купеобразный силуэт и характерный для моделей марки дизайн. Передняя часть новинки практически один в один повторяет внешность своего четырехдверного соплатформенника. В отличие от Model X, двери открываются стандартным образом: «крылья сокола», видимо, сделали бы авто слишком дорогим.
Салон тоже вполне обычный для автомобилей Tesla: по центру расположился большой сенсорный экран, через который идет управление всеми системами. Кстати, несмотря на свои компактные размеры, внутри поместилось три ряда сидений. Задний, судя по всему, рассчитан на детей.
Заявлено, что багажный отсек вмещает до 1900 л груза. Скорее всего, для того, чтобы получить такой объем, придется сложить второй и третий ряды кресел.
Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance. В топовом варианте автомобиль с запасом хода в 480 км может разгоняться до первой сотни за 3,5 секунды. Ценник на Model Y стартует от 39 000 долларов (2,5 млн. рублей по актуальному курсу). Правда, первые «живые» машины появятся в продаже только к концу следующего года.