Американцы выкатили новейший компактный кроссовер Tesla Model Y

Совершенно новый экологически чистый кроссовер Tesla Model Y, так давно ожидаемый поклонниками «зеленых» технологий, получил купеобразный силуэт и характерный для моделей марки дизайн. Передняя часть новинки практически один в один повторяет внешность своего четырехдверного соплатформенника. В отличие от Model X, двери открываются стандартным образом: «крылья сокола», видимо, сделали бы авто слишком дорогим.

Салон тоже вполне обычный для автомобилей Tesla: по центру расположился большой сенсорный экран, через который идет управление всеми системами. Кстати, несмотря на свои компактные размеры, внутри поместилось три ряда сидений. Задний, судя по всему, рассчитан на детей.