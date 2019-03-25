Geely начала строить кроссоверы на платформе Volvo

В середине января компания Geely опубликовала первые тизерные фото с новым кросс-купе: на тот момент модель проходила под индексом FY11, а ее имя держалось под семью замками. На снимках можно было разглядеть силуэт новинки, оптику и радиаторную решетку.

Xingyue в топовой комплектации оснастили двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. с максимальным крутящим моментом в 350 Нм, работающим вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» японского производителя Aisin и системой полного привода. Этот движок помогает разгонять авто до первой сотни за 6,8 секунды.

Кроме того, автомобиль выйдет и с менее производительным агрегатом — 177-сильным объемом 1,5 л, а также с гибридной силовой установкой на 180 «лошадей». В обоих случаях в паре с мотором выступает семидиапазонная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.