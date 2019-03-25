Geely начала строить кроссоверы на платформе Volvo

Дебютировал новейший Geely Xingyue — первый кроссовер бренда, построенный на «тележке» Volvo CMA (Compact Modular Architecture platform). Та же архитектура легла в основу премиального компактного CX40.
В середине января компания Geely опубликовала первые тизерные фото с новым кросс-купе: на тот момент модель проходила под индексом FY11, а ее имя держалось под семью замками. На снимках можно было разглядеть силуэт новинки, оптику и радиаторную решетку.
Xingyue в топовой комплектации оснастили двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. с максимальным крутящим моментом в 350 Нм, работающим вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» японского производителя Aisin и системой полного привода. Этот движок помогает разгонять авто до первой сотни за 6,8 секунды.
Кроме того, автомобиль выйдет и с менее производительным агрегатом — 177-сильным объемом 1,5 л, а также с гибридной силовой установкой на 180 «лошадей». В обоих случаях в паре с мотором выступает семидиапазонная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Автомобиль в длину достигает 4600 мм при колесной базе в 2700 мм (длиня Volvo XC40 — 4425 мм с расстоянием между осями в 2702 мм). «Паркетник» может похвастать 20-дюймовыми черными колесными дисками и большим сенсорным экраном мультимедийного комплекса. Автомобиль поступит в продажу на родном рынке до конца года. Существует вероятность, что модель запустят и в других странах, но это непроверенная информация.
Стоит напомнить, что, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в текущем году российским поклонникам марки в любом случае сучать не придется. Их ждет целых три новинки от Geely: хэтчбек Emgrand GS, компактный кроссовер SX11 и седан Geely GE.