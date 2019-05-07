Новейший кроссовер Mercedes-Benz EQC поступил в продажу

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic — пока что единственная версия модели — комплектуется двумя электродвигателями, выдающими в сумме 408 л. с. и 760 Нм крутящего момента. На одном заряде 80-киловаттчасной батареи кроссовер может «пробежать» до 450 км. «Подпитка» аккумулятора с нуля до 80% от станции быстрой зарядки занимает всего 40 минут.

Серийное производство Mercedes-Benz EQC налажено на заводе марки в немецком Бремене — на том же предприятии, где выпускаются седаны и универсалы семейства C-Class, а также кроссовер GLC. Кстати, именно GLC поделился с новейшим EQC модульной платформой.

Ходят слухи о том, что первый электрический кроссовер от Mercedes-Benz приедет и в нашу Необъятную. В российском офисе марки порталу «АвтоВзгляд» эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли. Шанс увидеть в шоу-румах EQC все же есть — сейчас штутгартцы изучают возможность вывода модели на наш рынок.

Другой вопрос, что в России «зеленые» автомобили пользуются катастрофически низким спросом, и вряд ли Mercedes-Benz EQC станет исключением из этого правила. Особенно учитывая его цену, которая, вероятнее всего, не опустится ниже 5,5 млн. рублей.