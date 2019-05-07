Новейший кроссовер Mercedes-Benz EQC поступил в продажу

Фото: Mercedes-Benz
Европейские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на новейший кроссовер EQC, который приводится в движение двумя электромоторами. На сегодняшний день модель предлагается в единственной модификации по цене от 71 280 евро, что по нынешнему курсу эквивалентно 5,2 млн. рублей.
Кристина Извекова

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic — пока что единственная версия модели — комплектуется двумя электродвигателями, выдающими в сумме 408 л. с. и 760 Нм крутящего момента. На одном заряде 80-киловаттчасной батареи кроссовер может «пробежать» до 450 км. «Подпитка» аккумулятора с нуля до 80% от станции быстрой зарядки занимает всего 40 минут.

Серийное производство Mercedes-Benz EQC налажено на заводе марки в немецком Бремене — на том же предприятии, где выпускаются седаны и универсалы семейства C-Class, а также кроссовер GLC. Кстати, именно GLC поделился с новейшим EQC модульной платформой.

Ходят слухи о том, что первый электрический кроссовер от Mercedes-Benz приедет и в нашу Необъятную. В российском офисе марки порталу «АвтоВзгляд» эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли. Шанс увидеть в шоу-румах EQC все же есть — сейчас штутгартцы изучают возможность вывода модели на наш рынок.

Другой вопрос, что в России «зеленые» автомобили пользуются катастрофически низким спросом, и вряд ли Mercedes-Benz EQC станет исключением из этого правила. Особенно учитывая его цену, которая, вероятнее всего, не опустится ниже 5,5 млн. рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, электромобили
7 мая 2019
462