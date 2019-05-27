Кроссовер Geely Emgrand GS обновился и спешит в Россию

Внешне Geely Emgrand GS изменился немного, получив переработанные бамперы и решетку радиатора с новым логотипом в центре, а также усовершенствованную оптику. В салоне тоже не обошлось без обновок: новый информационно-развлекательный комплекс и модернизированный мультифункциональный руль.

Кстати, кроссовер получил версию, названную производителем спортивной. Такой автомобиль отличается окрашенными в красный цвет тормозными суппортами, шильдом в виде буквы S и двухцветной окраской кузова.

Но самое главное — на вооружении авто появился 177-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, с аккомпанирующим ему семискоростным «роботом» и парой сцеплений. Этот движок европейцы уже испытали под капотом Volvo XC40.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель бренда Александр Будрин, Geely Emgrand GS будет представлен на отечественном рынке уже в третьем квартале текущего года. Правда, ценники и спецификации пока держатся в секрете. Их объявят ближе к старту продаж. Правда, россияне увидят дорестайлинговый кроссовер.