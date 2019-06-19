Новый Peugeot 2008 может появится в России уже в следующем году

При своих небольших габаритах (длина — 4300 мм, колесная база — 2600 мм), внешне новый Peugeot 2008 ничем не уступает своим старшим товарищам по продуктовой линейке. Автомобиль щеголяет большими колесными арками с пластиковыми защитными накладками, массивными бамперами и высокой линией капота.
Оптика выполнена в корпоративном стиле: как передние фары, так и задние фонари составлены из трех вертикальных элементов, напоминающих след от когтей льва. Брутальный образ серьезного кроссовера завершают 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски со сдвоенными спицами.
Изюминка нового Peugeot 2008 — виртуальная приборная панель с 3D-эффектом и множество вариантов отделки салона.