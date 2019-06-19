Новый Peugeot 2008 может появится в России уже в следующем году

Фото: Peugeot
Французы официально представили новый Peugeot 2008 — компактный кроссовер второго поколения. Автомобиль полностью сменил имидж, получил навороченную цифровую «приборку», мультимедийную систему с 10-дюймовым монитором и электрическую силовую установку.
Светлана Ермолаева

При своих небольших габаритах (длина — 4300 мм, колесная база — 2600 мм), внешне новый Peugeot 2008 ничем не уступает своим старшим товарищам по продуктовой линейке. Автомобиль щеголяет большими колесными арками с пластиковыми защитными накладками, массивными бамперами и высокой линией капота.

Оптика выполнена в корпоративном стиле: как передние фары, так и задние фонари составлены из трех вертикальных элементов, напоминающих след от когтей льва. Брутальный образ серьезного кроссовера завершают 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски со сдвоенными спицами.

Изюминка нового Peugeot 2008 — виртуальная приборная панель с 3D-эффектом и множество вариантов отделки салона.

Со сменой генерации «паркетник» поменял и архитектуру: новинка построена на «тележке» CMP, созданной французами вместе с ребятами из Dongfeng. Покупатель сможет выбрать «две тысячи восьмой» с одним из шести предложенных моторов: 1,2-литровых бензиновых трехцилиндровых PureTech мощностью 100, 130 и 135 л. с., а также пары дизелей BlueHDi объемом 1,5 л с отдачей в 100 и 130 «лошадей». Кроме того, авто на радость поборников экологии обзавелось «зеленой» силовой установкой, выдающей до 136 сил с запасом хода до 310 км.

Автомобиль получил целую россыпь электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, систему удержания в заданной полосе движения и ассистента, распознающего дорожные знаки.

Второй Peugeot 2008 ближе к концу года выйдет на европейские рынки. Но стоит ли ждать это авто отечественным покупателям? Официальный представитель концерна PSA Лилия Мокроусова подтвердила порталу «АвтоВзгляд», что кроссовер планируется запустить в продажу в России, но сроки пока не определены. Если судить по прошлому опыту, то коли европейцы увидят модель в конце этого года, россиянам она будет доступна не раньше следующего.

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19 июня 2019
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