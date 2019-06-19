Новый Peugeot 2008 может появится в России уже в следующем году

Со сменой генерации «паркетник» поменял и архитектуру: новинка построена на «тележке» CMP, созданной французами вместе с ребятами из Dongfeng. Покупатель сможет выбрать «две тысячи восьмой» с одним из шести предложенных моторов: 1,2-литровых бензиновых трехцилиндровых PureTech мощностью 100, 130 и 135 л. с., а также пары дизелей BlueHDi объемом 1,5 л с отдачей в 100 и 130 «лошадей». Кроме того, авто на радость поборников экологии обзавелось «зеленой» силовой установкой, выдающей до 136 сил с запасом хода до 310 км.

Автомобиль получил целую россыпь электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, систему удержания в заданной полосе движения и ассистента, распознающего дорожные знаки.

Второй Peugeot 2008 ближе к концу года выйдет на европейские рынки. Но стоит ли ждать это авто отечественным покупателям? Официальный представитель концерна PSA Лилия Мокроусова подтвердила порталу «АвтоВзгляд», что кроссовер планируется запустить в продажу в России, но сроки пока не определены. Если судить по прошлому опыту, то коли европейцы увидят модель в конце этого года, россиянам она будет доступна не раньше следующего.