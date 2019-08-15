Чем и почему ЦСКА похож на Jeep, «Спартак» — на Nissan, «Зенит» — на Porsche, а «Динамо» — на Toyota

О чем говорят мужчины? Вечные темы: автомобили, женщины, футбол. О прекрасном поле пофилосовствуем в другой раз, а сегодня постараемся объединить два оставшихся фетиша. У каждой футбольной команды, как и у любой машины, есть свой характер, слабые и сильные стороны. Сравним клубы РПЛ с популярными моделями авто, разобравшись с сильными и слабыми сторонами как конкретных транспортных средств, так и с тренерами и игроками.
Наш сравнительный тест-драйв, как любая серьезная аналитика, является попыткой найти общие стереотипные черты у популярных на нашем рынке тачек и футбольных команд, выявить слабые и сильные сторон и тех, и других. Что, возможно, поможет как клубам, так и автопроизводителям провести работу над ошибками, сделав в итоге свои продукты более яркими, технологически и технически совершенными на радость зрителю и потребителю.
«Зенит» — Porsche Cayenne
Шик и утилитарность в одном флаконе. Может проехать там, куда другие даже не сунуться, а может и на треке уделать любого из одноклассников. Внимание к деталям интерьера и экстерьера здесь на высшем уровне. Такому персонажу сложно затеряться в серой толпе, он всегда на виду. При этом здорово зависим от того, кто находится за рулем, а так же своевременного обслуживания в самом дорогом сервисе.
Всем хорош, но нет-нет, да позволяет вспомнить, что, по сути, является всего-лишь люксовым вариантом VW Touareg, с которым построен на одной платформе. Стоит отказаться от флагманского мощного движка и ряда приятных опций, как злой болид превращается в гражданскую повозку.
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«Локомотив» — Mercedes S-class
Катит солидно и в большинстве случаев неспешно, что не мешает стабильно приходить к финишу в числе первых. Рассчитан на долгое использование и радует ликвидностью на вторичном рынке. Бесподобен в максимальной комплектации, но оставляет чувство неполноценности в случае отсутствия пневмоподвески, богатой отделки салона или электронных примочек вроде проекции на лобовое стекло.
Собран, естественно, вручную, а имя главного инженера выбито на двигателях золотыми буквами. Высококлассная шумоизоляция не всегда позволяет адекватно оценить скорость движения, и порой может показаться, что автомобиль еле тащится по дороге. Но только не другим участникам трафика, которым чаще приходится видеть его выхлопные трубы, чем наблюдать в зеркале заднего вида.
Речь именно о 5-й серии, а не о агрессивно задорной 3-й или солидной 7-й. Несколько нервный и дерганный по сравнению с высокостатусными одноклассниками, но очаровывает поклонников с первого взгляда. Слушается водителя с полуслова, чутко реагируя даже на легкое касание руля и нажатие на педаль газа или тормоза.
В связи с тем, что модель совсем новая, имеются детские болячки, которые главный конструктор должен подлечить до ближайшего рестайлинга.
Фото производителя
ЦСКА — Jeep Grand Cherokee SRT
На нем не стыдно подъехать к модному клубу, а можно и на рыбалку съездить. Не производит с первого взгляда впечатления премиального авто, но при более близком знакомстве раскрывает свои лучшие качества. Недорогих запчастей на него навалом, и каждый раз даже не оригинальная деталь встает, как родная.
При правильной доработке двигателя умеет разгоняться даже быстрее многих суперкаров, но управляется крайне слабо. Может, набрав максимальные обороты, не успеть остановиться у стоп-линии, а может и уйти в опасный занос, если в повороте резко «дать руля». Отлично подходит и для городских, и для дальних поездок. Правда, в Европу, в виду довольно хорошего аппетита на высококачественное топливо, ездить на нем не всегда рационально.
В каждой из гоночных дисциплин способен объехать практически любого соперника, включая тех, кто стоит несоизмеримо дороже. Не оставляет никого равнодушным, вызывая восторг у одних и чувство ненависти у других. Но в плане комфорта и качества отделочных материалов далеко не лидер.
Требует от водителя предельной концентрации каждую секунду и постоянно норовит вырваться из под контроля рулевого, который рискует каждый раз, когда садится за «баранку». В компании грандов выглядит бедным родственником, хотя ему и доводилось объезжать в своей истории едва ли не все суперкары.
Фото производителя
«Арсенал» — Subaru WRX
Взрывная «зажигалка» требует слишком частого перебора двигателя и замены элементов ходовой. Прекрасно подходит для тюнинга, позволяя добавлять в свое «вооружение» дополнительные турбины и гигантские спойлеры, которые при правильной установке позволяют развивать просто космическую скорость. Но после пары-тройки серьезных заездов вновь придется вернуться в гараж и строить машину заново. Тем более, если большинство установленных запчастей были одолжены у соседа по гаражу.
За границу на таком авто пока лучше не выезжать. Как показывает практика, полного бака не хватит не то. что на покорение Европы, но даже на половину пути до Баку.
Отечественная сборка, недорогой сервис. Если поставить зарубежный компрессор, усилить ходовую и коробку передач, добавить дорогие тормоза, занизить и затонировать, то по повадкам вполне может сойти за благополучного иностранца.
Но если этого не делать, да еще забывать заправлять свою ласточку, то рано или поздно она начнет гнить под окном твоей пятиэтажки, грустно наблюдая, как остальные участники движения пролетают мимо по скоростному шоссе.
Фото производителя
«Ахмат» — Ford Focus
Народный автомобиль, который надежно довезет из пункта А в пункт Б. Здесь нет даже намека на шик и премиальность, но свои приятные примочки вроде голосового управления медиасистемой имеются. Судя по техническим характеристикам, должен уезжать практически от любого «корейца» или LADA, но на практике выходит это далеко не всегда.
При должном обслуживании готов демонстрировать на треке стабильные, но не очень высокие показатели, вполне достаточные для любителей спокойной езды, не любящих выделяться в транспортном потоке.
Довольно солидно и точно не бедно, но до премиум-сегмента явно не дотягивает. Едет, как по рельсам, но порой не может с них съехать, уезжая вместо необходимого поворота обратно в депо. Если снять спойлер и выбрать вариант с двигателем попроще, то авто превращается в обычную Toyota Camry, а то и вовсе в Corolla.
Зато когда машина хорошо обслужена и заправлена качественным топливом, то вполне пригодна для путешествий не только по России, но и по Европе.
Фото производителя
«Урал» — Opel Astra OPC
Сумасшедшая «тачка» мощностью под 300 лошадей, которые раскручивают исключительно передние колеса. Удивительно, как этот самый передний привод еще не уехал вперед кабины, оставив водителя и задние колеса на дороге. Эмоций дарит море, но далеко не все они положительные.
На одной чаше весов — скорость и умение быстро ездить по прямой, на другой — плохое управление и отсутствие возможности резко изменить направление движения. Внешне большинству людей нравится, но покупать себе такую спешат совсем не многие.
Самый просторный багажник в классе способен вместить в себя много вещей, которые при необходимости можно сбросить перед стартом заездов, как лишний балласт. Заряженная версия способна приятно удивить скоростью даже владельцев серьезных автомобилей, но на дорогах чаще встречается самая простая версия со скромным мотором, способная впечатлить своей динамикой разве что водителей самосвалов.
Довольно распространена версия с механической коробкой передач, позволяющей выжать максимум из слабенького движка, но ездить постоянно в ручном режиме довольно утомительно. От старого доброго «автомата» завод-производитель недавно отказался, а идеально настроить новую автоматическую трансмиссию времени у нового инженера еще просто не было.
Фото производителя
«Динамо» — Toyota Camry
Придраться по большому счету не к чему: солидный внешний вид, приличная отделка салона. А вот легендарная надежность, присущая марке последние даже не годы, а десятилетия, постепенно сходит на нет — вплоть до масштабных отзывных кампаний. Ошибки исправляются, но удар по репутации марки нанесен серьезный.
Нет претензий к надежности и отделочным материалом, да и мощный двигатель в модельной линейке имеется, но машина как ехала исключительно по прямой, так и едет. Этой предсказуемостью траектории движения довольно часто пользуются соперники во время заездов, порой объезжая водителя Toyota на последнем круге.
Спортивный внешний вид и дерзкий характер. Но все это лишь видимость. По силе мотора и качеству отделки этот аппарат сопоставим с одноклассниками и мало кого превосходит, а эффект спортивности достигается в первую очередь за счет слабой шумоизоляции и жесткой подвески. Этот автомобиль своим внешним видом словно кричит, что сейчас рванет со старта, но на деле редко кого удивляет своей динамикой.
Когда существовала серия MPS, эта «тачка» даже занимала по итогам гоночного сезона место на пьедестале, но сегодня ее удел — соревноваться с Ford или Hyundai, но никак не с BMW или Mercedes.
Фото производителя
«Уфа» — Renault Sandero
Дешево и сердито. Простота механизмов делает этот агрегат предельно надежным, но скоростные характеристики оставляют желать лучшего. В пробке авто может на равных потолкаться даже с премиалами, но стоит оказаться на скоростной трассе — и соперники, пригазовывая, начнут уходить в точку.
Этот автомобиль, участвуя в гонках, непременно добирается до финишной прямой, но каждый раз — одним из последних. Зато простота и надежность — незаменимые качества для транспортного средства, участвующего в гонках на выживание, когда «тачки» на закрытой площадке нещадно таранят друг друга до тех пор, пока не останется единственная, способен продолжать движение. Настоящие стыковые матчи, в которых скорость и качество отделки не так важны, как выносливость и характер.
Коробка и двигатель от севших на скамейку запасных Mercedes. С одной стороны — бесспорно качественные и проверенные временем ключевые узлы, с другой — очевидно технологически устаревший продукт.
До финиша доехать — по идее — такой аппарат должен непременно. Возможно, даже обогнав по пути представителей китайского и российского автопрома. Но рассчитывать на нечто большее со старой четырехступкой и двухлитровым атмосферником, жрущим за 15 литров топлива на сотню, как минимум наивно.
Фото производителя
«Тамбов» — Hyundai Solaris
Пожалуй, один из самых популярных автомобилей, но не среди гонщиков, а на гражданке. По большому счету, машина ни в чем не уступает многим из упомянутых выше конкурентов, но очевидная и откровенная «бюджетность» заставляет относиться к ней с неким скепсисом.