Чем и почему ЦСКА похож на Jeep, «Спартак» — на Nissan, «Зенит» — на Porsche, а «Динамо» — на Toyota

Наш сравнительный тест-драйв, как любая серьезная аналитика, является попыткой найти общие стереотипные черты у популярных на нашем рынке тачек и футбольных команд, выявить слабые и сильные сторон и тех, и других. Что, возможно, поможет как клубам, так и автопроизводителям провести работу над ошибками, сделав в итоге свои продукты более яркими, технологически и технически совершенными на радость зрителю и потребителю.

«Зенит» — Porsche Cayenne

Шик и утилитарность в одном флаконе. Может проехать там, куда другие даже не сунуться, а может и на треке уделать любого из одноклассников. Внимание к деталям интерьера и экстерьера здесь на высшем уровне. Такому персонажу сложно затеряться в серой толпе, он всегда на виду. При этом здорово зависим от того, кто находится за рулем, а так же своевременного обслуживания в самом дорогом сервисе.

Всем хорош, но нет-нет, да позволяет вспомнить, что, по сути, является всего-лишь люксовым вариантом VW Touareg, с которым построен на одной платформе. Стоит отказаться от флагманского мощного движка и ряда приятных опций, как злой болид превращается в гражданскую повозку.