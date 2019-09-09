10 самых популярных кроссоверов в России

Наиболее популярным «паркетником» у наших соотечественников по-прежнему остается Hyundai Creta, разлетевшийся тиражом в 5522 экземпляра. Продажи бестселлера поднялись на 4,7% относительно прошлогодних показателей.

Второе место досталось кроссоверу KIA Sportage, завершившему месяц с результатом в 3850 автомобилей и внушительным взлетом в 42%. Первую тройку замыкает Volkswagen Tiguan: за «немца» рублем проголосовали 3134 россиянина, увеличив сбыт на 32,6%.

На четвертой и пятой строчках разместились Renault Duster и Toyota RAV4, проданные в количестве 3109 (-12,1%) и 2960 (-2%) автомобилей соответственно. Оставшиеся позиции десятки лидеров заняли по порядку: Renault Kaptur (2428 автомобилей, −7,6%), Mazda CX-5 (2369 штук, +24%), Skoda Kodiaq (2296 единиц, +22,9%), а также «японцы» Nissan Qashqai (2154 машины, +2%) и X-Trail (2019 авто, −4,9%).

Стоит отметить, что поступивший к дилерам всего пару месяцев назад купе-кроссовер Renault Arkana пока в почетную десятку не попал, но уже приблизился к ней вплотную. Новоиспеченная модель пришлась по вкусу 1975 покупателям, наступая на пятки X-Trail.