Кроссовер Chery Tiggo 4 получил новый турбомотор для России

Рестайлинговый Chery Tiggo 4 в новом варианте Cosmo получил 1,5-литровый мотор с наддувом мощностью 147 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым «роботом» и парой сцеплений.

С нуля до 100 км/ч авто с турбированным движком, «питающимся» 92-м бензином, разгоняется за 9,7 с. Расход топлива в смешанном цикле доходит до 7,2 л на 100 км.

Стоит отметить, что агрегат хоть и новый для «Четверки», но уже знаком фанатам бренда по флагманскому Chery Tiggo 7. Правда, у последнего агрегат развивает до 152 сил. Но старший собрат и потяжелее будет.