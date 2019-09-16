Кроссовер Chery Tiggo 4 получил новый турбомотор для России

Китайцы расширили выбор моторов для обновленного Chery Tiggo 4 в России, оснастив кроссовер наддувным движком. Кроме того, модель обзавелась новой комплектацией. Когда «турбопаркетник» ждать нашим соотечественникам?
Рестайлинговый Chery Tiggo 4 в новом варианте Cosmo получил 1,5-литровый мотор с наддувом мощностью 147 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым «роботом» и парой сцеплений.
С нуля до 100 км/ч авто с турбированным движком, «питающимся» 92-м бензином, разгоняется за 9,7 с. Расход топлива в смешанном цикле доходит до 7,2 л на 100 км.
Стоит отметить, что агрегат хоть и новый для «Четверки», но уже знаком фанатам бренда по флагманскому Chery Tiggo 7. Правда, у последнего агрегат развивает до 152 сил. Но старший собрат и потяжелее будет.
Новинка получила зимний пакет с электрообогревом всего, что только можно: рулевого колеса, кресел, «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя.
Кроме того, автомобиль сможет похвастать шестью подушками безопасности, электронным стояночным тормозом и дефлекторами климатической установки для второго ряда. Tiggo 4 Cosmo будет доступен покупателем в октябре.
Стоит напомнить, что обновленный Chery Tiggo 4 первоначально вооружили 122-сильным «атмосферником» объемом 2 л, выступающим с пятиступенчатой «механикой», либо вариатором с имитацией переключения семи скоростей.