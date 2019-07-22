Почему новый бюджетный кроссовер Chery Tiggo 4 оказался совсем недешевым

Фото avtovzglyad.ru
В апреле 2019-го года компания Chery привезла в Россию 200 экземпляров дорестайлинговой версии своего компактного SUV Chery Tiggo 4: посмотреть, как воспримут модель россияне. Неожиданное маркетинговое решение бренда имело успех: все машины были довольно быстро реализованы. И воодушевленные успехом, китайцы уже в августе этого года начинают у нас продажи обновленного «паркетника».
Ефим Розкин

Напомним, что это уже вторая свежая модель, которую марка выводит на рынок в этом году (три месяца назад россиян порадовали среднеразмерным Tiggo 7). Чуть уступая по габаритам Tiggo 5 и превосходя Tiggo 3, новинка выглядит довольно стильно и современно. А по начинке и вовсе претендует на лавры интеллектуала.

И дело тут не только в цифровой панели приборов, заменившей аналоговые традиционные спидометр и тахометр. Так, ее мультимедийка умеет распознавать жесты, что делает взаимодействие с ней более интуитивным и позволяет повысить безопасность вождения. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, управлять климатической установкой.

Да и сама мультимедийная система с большим 9-дюймовым сенсорным дисплее на уровне: она, благодаря технологии Cloudrive, легко «агрегатируется» со смартфонами на любой платформе. Любопытно, что фоновой рисунок рабочего стола экрана тут можно менять, выбирая из предустановленных изображений или персонализировать, загрузив свои. Другая прикольная фишка — смарт-браслет на руке водителя, дублирующий функции, доступные для ключа дистанционного управления и следящий за частотой пульса и усталостью владельца.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Что касается других характеристик, то этот «китаец» вооружен уже хорошо известным нам по другим моделям бренда 2-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. И хотя российских тест-драйвов машины еще не было, можно предположить, что благодаря значительно меньшему, по сравнению даже с тем же Tiggo 5, весу, она даже со старым мотором сможет порадовать своей динамикой.

Из других особенностей можно упомянуть адаптацию авто к российским условиям эксплуатации: в средней и старшей комплектациях (а всего их три) «четверка» располагает полным «зимним» пакет, включающим обогрев рулевого колеса, всей поверхности лобового и заднего стекол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Для поддержания перечисленных опций в Chery Tiggo 4 установлен генератор повышенной мощности.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается цены, то, предположительно, она будет начинаться от 1 100 000 рублей, хотя, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд» для успешных продаж не должна превышать миллиона в любой комплектации.

С другой стороны нужно учитывать, что китайцы, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» от собственных источников, планируют расширять свое присутствие в России не экспансией в регионы (хотя и про них не зыбывает), а увеличением дилерской сети в Москве, с совершенно иной покупательской способностью населения. Правда, при этом они, похоже, забывают, что и претензии столичной публики гораздо выше, чем у провинциалов.

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22 июля 2019
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