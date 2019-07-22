Почему новый бюджетный кроссовер Chery Tiggo 4 оказался совсем недешевым

Напомним, что это уже вторая свежая модель, которую марка выводит на рынок в этом году (три месяца назад россиян порадовали среднеразмерным Tiggo 7). Чуть уступая по габаритам Tiggo 5 и превосходя Tiggo 3, новинка выглядит довольно стильно и современно. А по начинке и вовсе претендует на лавры интеллектуала.

И дело тут не только в цифровой панели приборов, заменившей аналоговые традиционные спидометр и тахометр. Так, ее мультимедийка умеет распознавать жесты, что делает взаимодействие с ней более интуитивным и позволяет повысить безопасность вождения. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, управлять климатической установкой.

Да и сама мультимедийная система с большим 9-дюймовым сенсорным дисплее на уровне: она, благодаря технологии Cloudrive, легко «агрегатируется» со смартфонами на любой платформе. Любопытно, что фоновой рисунок рабочего стола экрана тут можно менять, выбирая из предустановленных изображений или персонализировать, загрузив свои. Другая прикольная фишка — смарт-браслет на руке водителя, дублирующий функции, доступные для ключа дистанционного управления и следящий за частотой пульса и усталостью владельца.