Салон кроссовера Genesis GV80 показали до официальной премьеры

Судя по фото, опубликованным корейским изданием TheKoreanCarBlog, салон кроссовера Genesis GV80 будет довольно сильно отличаться от того, что имеет соплатформенный седан G80. Поклонников марки ожидает по-новому оформленная центральна консоль, которую венчает выдвижной монитор мультимедийной системы.

В совершенно новом GV80 место селектора переключения передач займет шайба, а рядом с ней разместится переключатель режимов движения. Кроме того, авто получит рулевое колесо довольно необычного дизайна и цифровую «приборку».