Салон кроссовера Genesis GV80 показали до официальной премьеры

Судя по фото, опубликованным корейским изданием TheKoreanCarBlog, салон кроссовера Genesis GV80 будет довольно сильно отличаться от того, что имеет соплатформенный седан G80. Поклонников марки ожидает по-новому оформленная центральна консоль, которую венчает выдвижной монитор мультимедийной системы.
В совершенно новом GV80 место селектора переключения передач займет шайба, а рядом с ней разместится переключатель режимов движения. Кроме того, авто получит рулевое колесо довольно необычного дизайна и цифровую «приборку».
Новинка, замеченная на ходовых испытаниях в Арабских Эмиратах, показала и свою внешность. Несмотря на то, что автомобиль обклеен камуфляжем, можно с уверенностью сказать: дизайн экстерьера не далеко ушел от одноименного концепта, представленного в апреле 2017 года в Нью-Йорке. Серийный Genesis GV80 сохранил широкую радиаторную решетку, узкие блоки головной оптики и фонарей.
Кстати, дата премьеры корейского премиального «паркетника» пока покрыта тайной. По некоторым данным, дебют автомобиля откладывается из-за проблем с новыми турбомоторами объемом 2,5 и 3,5 л.